La Honda CB750 Hornet es una de las naked que parecen premium por tecnología y comportamiento

Coches y Motos 29 ABR 2026 - 06:24h.

El número de ventas no deja de aumentar con el paso del tiempo

La Honda accesible que, para muchos, es la más atractiva

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Si hablamos de una naked barata, pero que parezca premium gracias a su comportamiento, su equipamiento y sus prestaciones, entonces tenemos que detenernos a hablar de la Honda CB 750 Hornet. Es una de las mejores opciones que existen en el mercado, y a nosotros nos ha enamorado cada vez más, como ha sucedido con el resto de los clientes. No es sorprendente, por lo tanto, que el número de ventas no deje de aumentar con el paso del tiempo.

Comenzando por el interior de esta moto, lo que nos encontramos es con un propulsor bicilíndrico en paralelo de 755 centímetros cúbicos de cilindrada, lo que hace que sea una moto de un tamaño grande, pero compacto, y con un diseño minimalista. En 2025 se renovaron las líneas angulosas de sus aletas laterales, el colín trasero y el faro delantero, mientras que en 2026 se añadió el sistema de cambio E-Clutch, totalmente revolucionario y novedoso.

La potencia máxima que ofrece esta moto es de 92 CV a 9.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 75 Nm a 7.250 rpm. Los dos ejes contrarrotantes minimizan de forma notable las vibraciones, garantizando una conducción más suave, precisa y cómoda, y el consumo declarado es de 4,3 litros por cada 100 kilómetros. Una cifra más que razonable, que se traduce en una autonomía superior a los 340 kilómetros, gracias a su depósito de 15 litros de capacidad.

El precio de la Honda CB 750 Hornet

Y lo mejor de esta Honda CB 750 Hornet es que puede ser tuya pagando únicamente un total de 8.350 euros, lo que a todos nos parece una auténtica ganga mires por donde lo mires. Así que aprovecha esta oportunidad, y hazte con una de las mejores motos de su segmento.