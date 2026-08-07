Kawasaki tiene una moto tan completa por su precio que ni Yamaha ni Honda consiguen hacerle sombra

Coches y Motos 07 AGO 2026 - 00:16h.

El motor es de sobra conocido por todos

Kawasaki cambia la moto que todos queríamos en los 90

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La Kawasaki Z 1100 SE es una moto tan completa, y por un precio tan razonable, que ni Yamaha ni Honda se consiguen acercar a ella, y tiene todos los motivos para poder presumir de ser una de las mejores que se han creado jamás. Introduce componentes de primer nivel, como el equipo de frenos con el sello de Brembo, las llantas verdes o los latiguillos mecánicos, que consiguen marcar la diferencia y hacer de este modelo uno de los mejores que hemos visto.

El motor es de sobra conocido por todos, gracias a su fiabilidad y a su eficiencia, de cuatro cilindros y 1099 centímetros cúbicos de cilindrada, que trabaja de manera impecable. Cumple con la normativa Euro 5+, y los diseñadores han trabajado intensamente en la admisión, incluyendo desde levas hasta muelles de las válvulas o el propio pistón. El resultado es una potencia de 136 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 113 Nm a 7.600 rpm.

El chasis de aluminio que monta también es totalmente nuevo, con un bastidor de aluminio en lugar del tubular de acero, con un basculante de aluminio de dos brazos y un amortiguador trasero horizontal black link. Y tiene una electrónica muy avanzada, con una IMU de seis ejes que gestiona el control de tracción, el quickshifter bidireccional, el control de velocidad de crucero o los modos de conducción y de potencia. Y en la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

Aprovecha la oferta de la Kawasaki Z 1100 SE

Te garantizamos que te vas a quedar con la boca abierta en cuanto descubras que la Kawasaki Z 1100 SE tiene un coste de apenas 14.250 euros, lo que nos parece todo un chollo para una moto de estas características. Y, además, incluye el seguro completamente gratuito en este precio.