Más bonita y, para muchos, mejor que la Kawasaki Versys 1000 y con un diseño que enamora

Coches y Motos 29 JUL 2026 - 22:45h.

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Si buscas una moto bonita y completa, difícil de mejorar a nivel de diseño, y que supere en todo a la Kawasaki Versys 1000, déjanos decirte que estás de suerte. Porque hemos localizado un modelo que se ajusta a la perfección a estos parámetros, y que responde al nombre de BMW S 1000 XR, una moto que nos resulta imposible de ignorar, y que cuenta con todo lo que te hace falta para acabar de quedar convencido antes de hacer esta inversión.

Se trata de una sport turismo con un aspecto llamativo y deportivo, con unas cifras de potencia descomunales, que incluyen 170 CV a 11.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 114 Nm a 9.250 rpm. El propulsor es de cuatro cilindros, con una cilindrada de 999 centímetros cúbicos, y las numerosas ayudas electrónicas se gestionan fácilmente gracias a una plataforma inercial IMU de seis ejes. Esto la hace moderna y muy intuitiva.

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Entre muchas otras cosas, se gestionan los distintos modos de conducción, el control dinámico de tracción o el ABS Pro. Y también hay que hablar de su completo nivel de equipamiento de serie, que incluye una pantalla TFT en la instrumentación de 6,5 pulgadas con cuatro modos de visualización y conectividad, y con iluminación full LED. Y gracias a un enorme depósito de combustible de 20 litros, esta moto cuenta con una increíble autonomía.

La BMW S 1000 XR puede ser tuya si pagas 21.780 euros

La guinda al pastel la acaba de poner su razonable precio, que sitúa a la BMW S 1000 XR como una de las mejores del mercado. Porque está disponible desde una cifra que consideramos que es realmente razonable, de 21.780 euros, y que queda amortizada desde el primer día.