Más bonita y mejor que la Kawasaki Versys 1100 y una gran alternativa para los amantes de las rutas

Coches y Motos 06 AGO 2026 - 01:39h.

Se ha rediseñado a nivel gráfico, además de haber recibido la homologación Euro 5+

Kawasaki tiene una gran turismo perfecta para los viajes largos

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Si hablamos de motos bonitas, funcionales y divertidas de conducir, la Kawasaki Versys 1100 se nos puede venir a la cabeza rápidamente, ya que encaja a la perfección con esta descripción. Pero hay una alternativa igual de interesante o más, para los amantes de las rutas largas, como es el caso de la KTM 890 SMT, con un enfoque orientado al tourer pero sin perder su identidad como moto mixta, con el asfalto como hábitat natural. Y en este 2026, se ha rediseñado a nivel gráfico, además de haber recibido la homologación Euro 5+.

Cuenta con un toque deportivo que la hace tan especial, con un motor de dos cilindros en línea y una cilindrada de 889 centímetros cúbicos, que asegura una gran respuesta, con un par máximo de 100 Nm, y una potencia superior a la de la media. El propulsor está desarrollado por Bosch, con opción de equipar el quickshifter, y los frenos llevan el sello de J.Juan. Tampoco le faltan detalles fundamentales hoy en día como el ABS en curva, y la electrónica está realmente desarrollada.

Se gestiona fácilmente todo a través de una IMU de seis ejes, con acelerador electrónico, modos de conducción seleccionables, control de tracción, control anti-caballito y control de velocidad de crucero, este último opcional. Para gestionar toda la información y conocer todos los detalles que se necesitan, tienes una pantalla TFT de cinco pulgadas que te permite tener todo a tu alcance, mientras que a nivel gráfico cumple con todas las expectativas.

La KTM 890 SMT tiene un coste total de 13.999 euros

Conseguir la KTM 890 SMT no implica ninguna gran inversión que pueda poner en riesgo tu economía, ya que basta con poner sobre la mesa un total de 13.999 euros, lo que nos resulta una gran oportunidad.