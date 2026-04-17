La nueva KTM 125 Duke es la más llamativa del catálogo

Coches y Motos 17 ABR 2026 - 22:06h.

Es fácil y sencilla de manejar, pero también te garantiza la adrenalina y diversión

La KTM con un grupo óptico que parece alienígena aparece y desaparece

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La KTM 125 Duke es, para nosotros, la moto más llamativa que se puede encontrar en el catálogo de la firma austríaca. Es una opción muy interesante y que merece la pena ser estudiada con calma, y una opción ideal para los usuarios que busquen iniciarse en el mundo de las dos ruedas, y que tan solo dispongan del carné de conducir, con tres años de antigüedad. Es fácil y sencilla de manejar, pero también te garantiza la adrenalina y diversión que le faltan a las scooter.

En 2024 sufrió una completa renovación, y en este 2026 se ha vuelto a mejorar, incluyéndole conectividad de serie, nuevos colores y una inyección renovada. Entre las cosas que más nos ha sorprendido al analizar con detalle todo lo que ofrece este modelo, queremos mencionar el cambio de marchas mejorado, los tres modos de conducción de los que dispone o el ABS. Y su motor también es una maravilla, ya que es realmente ligero, y muy predecible gracias a una entrega muy lineal de potencia.

La cilindrada de esta KTM, como su propio nombre indica, es de 125 centímetros cúbicos, y declara una potencia de 15 CV. A pesar de no ser la moto más ligera, pesa 154 kilos, tiene una velocidad y una aceleración más que interesantes, y que te permitirán experimentar la diversión y la adrenalina a partes iguales. Así que es una opción fantástica para iniciarte, ya que además cuenta con un precio que la sitúa al alcance de todos.

La KTM 125 Duke te costará 5.299 euros

Si te decantas por la compra de esta KTM 125 Duke, tienes que saber que apenas te hará falta una inversión de 5.299 euros para conseguir la tuya. Una cifra que inevitablemente ayuda a querer comprarla.