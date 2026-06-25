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Coches y motos

Kawasaki tiene una gran turismo perfecta para los viajes largos

Kawasaki Versys 1100
Kawasaki Versys 1100. Kawasaki
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Si hablamos de las mejores gran turismo que existen para viajes largos y para disfrutar mientras conduces, entonces tenemos que irnos al catálogo de Kawasaki. Porque ahí conseguiremos encontrar la Versys 1100, un modelo que nos deja a todos sin palabras, y que es una apuesta ganadora sin ningún tipo de riesgo. En 2025 sufrió una completa renovación, y en 2026 tan solo ha tenido unos pequeños detalles estéticos, que la hacen incluso más completa y bonita.

Esta moto va propulsada por un motor de cuatro cilindros, con una cilindrada de 1099 centímetros cúbicos, que declara una potencia total de 135 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 112 Nm. Tiene una entrega lineal que hace que sea muy agradable y sencilla de manejar en cualquier situación, con refrigeración líquida y por aceite para conseguir una temperatura óptima en cualquier situación, sin que tengas que preocuparte por nada.

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Todo esto se gestiona mediante un acelerador electrónico con cuatro modos de conducción, y también posee dos modos de potencia, control de tracción en tres niveles y una IMU desarrollada por Bosch que se encarga del comportamiento del ABS en curva, sin olvidar el control de crucero y el embrague anti-rebote de serie. El carenado se ha trabajado para lograr el máximo confort en marcha, y la instrumentación es mixta, compuesta por un amplio velocímetro junto a una pantalla digital LCD.

Aprovecha la increíble promoción que tiene la Kawasaki Versys 1100

Y no puedes dejar escapar la oportunidad de hacerte con la Kawasaki Versys 1100, que además de un precio realmente accesible, de 15.275 euros, también incluye el seguro totalmente gratuito y mantenimiento por tres años. Esto provoca que sea una de las mejores motos en relación calidad precio, y es normal que cuente con una reputación excelente.

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