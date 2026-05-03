Kawasaki convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail

Coches y Motos 03 MAY 2026 - 02:37h.

Es una moto equipada con la última tecnología y las mejores prestaciones, sin tener que invertir ninguna barbaridad

La nueva Kawasaki Ninja no parece una Ninja

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En Kawasaki han conseguido que una de sus motos trail sea de las más deseadas de la firma, gracias a todo lo que ofrece, que no es poco. Es simplemente sensacional, y es una moto equipada con la última tecnología y las mejores prestaciones, sin tener que invertir ninguna barbaridad. Se trata de la Versys 1100 SE, que fue renovada por completo hace un año, y que en este 2026 ha sufrido algunas actualizaciones, para hacerla más apetecible.

En el interior de la moto, nos podemos encontrar con un motor de 1099 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 135 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par motor de 112 Nm a 7.600 rpm. Es tetra cilíndrico, con un suave funcionamiento y un acelerador electrónico con cuatro modos de conducción, tres preconfigurados y otro personalizable. También se puede gestionar la potencia del motor, en dos niveles, y el control de tracción, en tres, con una IMU desarrollada por Bosch.

Equipa control de velocidad crucero y embrague anti-rebote de serie, y la instrumentación es mediante una pantalla TFT a todo color junto al tacómetro analógico, con conectividad incluida. Y tiene una marcada imagen turística, con un asiento ancho y confortable, mientras que la pantalla, regulable de forma manual, ofrece una gran protección aerodinámica. Su carenado también asegura el mejor confort posible, y los soportes están perfectamente integrados.

El precio de la Kawasaki Versys 1100 SE es de 19.075 euros

Si deseas adquirir esta Kawasaki Versys 1100 SE, lo más sorprendente de todo es que bastará con 19.075 euros, un precio que creemos que es justo viendo la clase de moto que es. Y en esta cifra, se incluyen hasta tres años de garantía, con seguro totalmente gratuito. En definitiva, una oportunidad que hay que aprovechar.