Más rápida que la Kawasaki Versys 650 y, para muchos, más versátil que la Suzuki V-Strom 650
Apta para las aventuras o para el uso diario, y tiene todo lo que le puedes pedir a una moto de sus características
Hay una moto que es increíblemente rápida y versátil, a la que se atreven a situar por encima de la Kawasaki Versys 650, y también de la Suzuki V-Strom 650. Tan solo se nos ocurren cosas positivas después de analizar en profundidad todo lo que ofrece, tanto a nivel de equipamiento como de prestaciones, y estamos convencidos de que es una inversión segura y sin riesgo, que merece mucho la pena realizar, por lo que no se puede dudar mucho.
Y es que esta Triumph Tiger Sport 660 nos ha enamorado a todos, pues no se nos ocurre nada mejor en relación calidad-precio, y ya ha tenido una acogida sensacional. Es apta para las aventuras o para el uso diario, y tiene todo lo que le puedes pedir a una moto de sus características. Porque está equipada con absolutamente todo lo que le hace falta a una moto de última generación, con una IMU de seis ejes, ABS, control de tracción optimizado para curvas, iluminación full LED, conectividad móvil, control de velocidad, quickshifter bidireccional… y todo, de serie.
Esta moto también te ofrece la posibilidad de limitarla en caso de que únicamente dispongas del carné A2, lo que siempre es de agradecer. Y pasando al motor que equipa, es un tricilíndrico con un gran carácter que promete una excelente respuesta desde el primer momento. La potencia que ofrece es de unos espectaculares 81 CV a 10.250 revoluciones por minuto, con un par motor de 64 Nm a 6.250 rpm, lo que hace que sea una de las más rápidas y potentes de su cilindrada, 660 centímetros cúbicos.
ahora disponible desde 8.995 euros, casi mil euros más barata, con matriculación totalmente gratis.