La nueva Kawasaki con estética años 80 es, para muchos, la mejor

Coches y Motos 21 JUN 2026 - 01:23h.

Combina a la perfección lo que es una imagen aventurera, con una ligereza extrema y una mecánica sencilla

La nueva Kawasaki es, para muchos, la más bonita

Compartir







Hay una Kawasaki con estética ochentera que logra dejar sin palabras a todo el que la ve, pues dispone de una serie de apartados que la hacen la mejor en su segmento, y es normal que tenga tantos admiradores. Y es que la KLX 150 XPL es una oda al buen gusto, y combina a la perfección lo que es una imagen aventurera, con una ligereza extrema y una mecánica sencilla, que recupera elementos cada vez más raros en las motos actuales.

Es una moto enfocada al uso off-road más puro, que abandona los rasgos de las motos convencionales y adopta una configuración claramente inspirada en las motos de rally raid. El nuevo conjunto está presidido por un faro LED redondo de aspecto retro, acompañado por una pantalla elevada que recuerda a las monturas utilizadas en las grandes aventuras africanas, y es una moto que parece artesanal, pero que lógicamente ha sido desarrollada por la fábrica.

Dentro de la moto se encuentra un propulsor mono cilíndrico de apenas 144 centímetros cúbicos, de cuatro tiempos, refrigerado por aire, con distribución SOHC y dos válvulas, que entrega una potencia de 12 CV y un par máximo de 11,3 Nm. Lógicamente, como se puede deducir en su tamaño, es una moto pequeña, ideal para los que buscan iniciarse en el mundo de las dos ruedas, y que es realmente fácil y divertida de manejar. Y combina una sencillez mecánica con un peso muy ligero y unas ruedas de gran diámetro.

La cifra a pagar a cambio de la Kawasaki KLX 150 XPL es de 2.350 euros

Lógicamente, siendo una moto de un tamaño contenido, no iba a costar mucho dinero. Y para ser más exactos, únicamente necesitas un total de 2.350 euros para llevarte del concesionario la Kawasaki KLX 150 XPL, lo que es una ganga.