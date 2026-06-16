Benelli tiene la naked más bonita de la historia de la marca
Coinciden en apuntar que es una compra de la que resulta imposible arrepentirse
Benelli convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail de 2020
Benelli tiene varios modelos dentro de su catálogo que nos llaman mucho la atención, y que resultan imposibles de ignorar. Pero, en especial, hay una moto naked que se merece ser considerada como la más bonita de toda la historia de la marca, gracias a su espectacular combinación de prestaciones, equipamiento y tecnología, con una estética enfática y evocadora, sin necesidad de recurrir a lo vintage. Por todo esto, la Leoncino 500 es tan maravillosa.
Tiene detalles de diseño contemporáneo y tecnología de última generación, como la iluminación full LED, la horquilla invertida o la potente frenada con anclaje radial, además del sistema anti-bloqueo ABS o el motor bicilíndrico con homologación Euro 5+, refrigerado por agua. Es una moto perfecta para el que quiera disfrutar en todo tipo de terrenos, y es apta para los usuarios que únicamente dispongan del carné A2, lo que siempre es de agradecer.
Ofrece una potencia de 47,6 CV, justo al límite de lo permitido, mientras que la cilindrada del propulsor es de 500 centímetros cúbicos. Todas las valoraciones que ha recibido por parte de la gente que la ha comprado o que ha tenido la oportunidad de probarla, al menos una vez, coinciden en apuntar que es una compra de la que resulta imposible arrepentirse, por lo que merece mucho la pena, y hay que aprovechar esta oportunidad.
La Benelli Leoncino 500 tiene un coste anecdótico
Por mucho que pueda parecer difícil de creer, la realidad es que la Benelli Leoncino 500 puede estar en el garaje de tu vivienda a cambio de una inversión muy reducida. Para ser más exactos, basta con pagar un total de 5.590 euros si lo que quieres es conseguirla, así que no merece la pena dudar.