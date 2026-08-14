QJ Motor tiene la moto perfecta para hacer grandes viajes en pareja y devorar kilómetros sin parar

Coches y Motos 14 AGO 2026 - 02:17h.

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En QJ Motor tienen soluciones para todo, desde motos deportivas y divertidas de conducir, hasta otros modelos que destacan por su comodidad y su confort cuando quieres hacer viajes largos en solitario o junto a tu pareja. Y un ejemplo muy claro de esto lo tenemos con la SRT 900 S, que es una moto maravillosa, al combinar equipamiento, prestaciones y un precio contenido, por lo que la puedes hacer tuya sin pagar ninguna locura.

El motor que equipa esta moto es de dos cilindros con doble árbol de levas, con una capacidad ligeramente superior a los 900 centímetros cúbicos, que se refrigera mediante líquido. Su sistema de inyección y su configuración interna están pensadas en conseguir una respuesta suave, y las cifras que entrega son de 95 CV de potencia a 9.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 90 Nm a 6.500 rpm. Y tiene un embrague anti-rebote, así como un quickshifter bidireccional.

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También hay que mencionar que dispone de tres modos de conducción distintos, control de tracción desconectable, ABS desconectable con la firma de Bosch, advertencia de colisión trasera o detector de ángulo muerto. Y el equipamiento de serie es otro de los puntos fuertes de esta moto, con una pantalla TFT de siete pulgadas, control de velocidad de crucero, sensores de presión de los neumáticos, cámara frontal HD, acelerador electrónico, ópticas full LED o puños y asientos calefactables.

La QJ Motor SRT 900 S cuesta 8.699 euros

Algo que incita inevitablemente a querer conseguir esta QJ Motor SRT 900 S es el hecho de que esté a tu alcance desde un precio tan razonable, por lo que puedes hacerla tuya en caso de desembolsar un total de 8.699 euros. Una cifra irrisoria que se puede pagar sin demasiado esfuerzo.