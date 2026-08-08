La QJ Motor SRT 900 SX gana cada vez más enteros frente a la Honda XL750 Transalp

Coches y Motos 08 AGO 2026 - 05:50h.

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Sabemos que son motos muy diferentes, pero igualmente, es necesario hacer comparaciones. Y es justo admitir que hay mucha gente que últimamente se está olvidando por completo de la Honda XL 750 Transalp, para centrar toda la atención en la QJ Motor SRT 900 SX, un modelo que está ganando enteros por sus prestaciones, por su equipamiento y por una increíble relación calidad precio, que la acaba por situar entre las mejores del segmento.

Está disponible en dos colores, que son el gris y el negro, y es la última demostración de poderío por parte de la marca asiática, que no deja de comerle terreno a las clásicas europeas. Entre sus principales características, nos gusta destacar por encima del resto la clara orientación off-road, las suspensiones Marzocchi y los frenos Brembo, el paquete de seguridad ARAS o el motor tan increíble que tiene equipado, que es capaz de rendir a una potencia de 95 CV.

Es un propulsor de dos cilindros, con doble árbol de levas, que tiene una capacidad ligeramente superior a los 900 centímetros cúbicos, y con refrigeración líquida. Se puede limitar para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2, y el par máximo es de 90 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Cuenta con quickshifter bidireccional, embrague anti-rebote, tres modos de conducción, control de tracción y ABS Bosch desconectables, detector de ángulo muerto, puños y asiento calefactables, ópticas full LED… y una pantalla TFT de siete pulgadas en la instrumentación.

La QJ Motor SRT 900 SX está tasada en 8.699 euros

Y algo que también es digno de destacar en esta moto es que se pueda conseguir en caso de que desembolses una cifra realmente accesible. Para ser más exactos, basta con un total de 8.699 euros, lo que nos parece una de las oportunidades más interesantes del mercado.