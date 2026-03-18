No es como la BMW GS o Africa Twin, pero es la única trial a precio de scooter
Se trata de la QJ Motor SRT 125 DX
Hay una serie de marcas que están revolucionando todo, y que han puesto en apuros a clásicas como Yamaha, Honda o BMW. Y si hay un país donde están logrando arrasar con la tradición, ese es China, de la mano de marcas como Voge, Zontes, CF Moto o QJ Motor, que es la protagonista de hoy, gracias a la serie de hitos que están consiguiendo. Y no es para menos, viendo que tienen modelos como el SRT 125 DX, una trial impresionante, y que cuesta lo mismo que una scooter.
Lo que diferencia a las motos que llegan desde China es su asumible coste, acompañado de unas buenas prestaciones y una gran fiabilidad, y con una tecnología de última generación. Así que esta SRT 125 DX no iba a quedarse atrás, como se puede comprobar a la hora de analizar a fondo todo lo que ofrece. Por ejemplo, un propulsor de 15 CV de potencia, asociado a una caja de cambios de seis velocidades y de 125 centímetros cúbicos de cilindrada.
Esto provoca que se pueda manejar sin problema en caso de que tan solo dispongas del carné de coche, con más de tres años de antigüedad. Es accesible, sencilla de manejar y visualmente prácticamente inmejorable, con un peso neto de 129 kilos que también provoca que sea muy ligera. Tiene un depósito de 13,5 litros, que gracias a su contenido consumo, se traduce en una importante autonomía, y el motor es mono cilíndrico, de cuatro válvulas y con arranque eléctrico. Por otro lado, cuenta con iluminación LED, instrumentación TFT de 5”, conectividad Bluetooth y mucho más.
La QJ Motor SRT 125 DX llega en abril
Obviamente, esta QJ Motor SRT 125 DX está pensada para los principantes, pues es una moto de mucha menor cilindrada que la BMW GS o la Honda Africa Twin. Pero promete ser un éxito, gracias a su precio de apenas 3.999 euros.