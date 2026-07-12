La trail bicilíndrica que planta cara a la Yamaha Ténéré con un precio muy inferior

Coches y Motos 12 JUL 2026 - 01:29h.

Llega desde China y lleva el sello de QJ Motor

Yamaha tiene una naked barata que parece premium

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Conseguir plantarle cara a toda una referencia del mundo de las dos ruedas como es la Yamaha Ténéré es muy complicado, pero hemos encontrado una trail bicilíndrica que no tiene nada que envidiarle, y que además, está disponible por un precio bastante más razonable. Llega desde China, y lleva el sello de QJ Motor, donde nos han conseguido sorprender de nuevo con un modelo que prácticamente es inmejorable, y que recibe el nombre de SRT 450 RX.

Lo que más nos gusta es su motor de tres cilindros, con una cilindrada de 449 centímetros cúbicos, que desarrolla una potencia de 47,5 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 41 Nm a 8.000 rpm. Todo esto, asociado a una transmisión de seis velocidades con embrague multi disco bañado en aceite, mientras que el peso neto de la moto es de 178 kilos, para que te resulte muy sencillo de manejar, sin cansarte en exceso.

Incluye iluminación full LED, sistema anti-bloqueo de frenos ABS de dos canales, y desconectable en la rueda trasera, con control de tracción TCS y dos modos de conducción distintos. La instrumentación digital incluye conectividad móvil, para controlar toda la información, y no le faltan detalles como los puños y el asiento calefactables, retrovisores abatibles o manetas regulables. Aunque lo mejor es su irrisorio coste de compra.

La QJ Motor SRT 450 RX arranca en 5.290 euros

Puede parecer difícil de creer en un principio, pero es totalmente verídico que la QJ Motor SRT 450 RX arranca en apenas 5.290 euros, lo que nos parece una auténtica ganga. Además, ofrece seis años de garantía y el seguro totalmente gratuito durante el primer año. Y se puede escoger entre el color negro y el color rojo, pues el blanco todavía no ha salido a la venta.