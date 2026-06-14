Muy buena, tanto como la Honda NX500, pero a precio de derribo

Coches y Motos 14 JUN 2026 - 06:12h.

Tiene una estética inspirada en las motos del Dakar

La Honda que, para muchos, es la más bonita de la historia de la marca

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Si hay una marca que está logrando hacerse con un nombre en el mercado, esa es QJ Motor, gracias a los modelos tan interesantes que hay en su catálogo. En especial, nosotros nos quedamos con uno que es imposible de ignorar, y que se posiciona a la misma altura que la Honda NX 500, aunque es incluso más barata y accesible. Por todos estos motivos, no podemos hacer otra cosa que no sea recomendar la SRT 450 RX, que es una maravilla.

Es una trail de peso medio, que se puede conducir sin problema en caso de que únicamente dispongas del carné A2, con una vocación claramente aventurera. Tiene una estética inspirada en las motos del Dakar, con componentes de firmas europeas de primer nivel, y una dotación de serie difícil de replicar. La moto destaca por su frontal tipo torre de rally, con un parabrisas elevado, que protege al piloto, con un semi carenado muy estrecho y pequeño.

La iluminación es full LED, con dos faros auxiliares, y en el corazón late un propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 449,5 centímetros cúbicos, de cuatro tiempos y ocho válvulas. Entrega una potencia total de 47 CV, además de un par máximo de 41 Nm a 8.000 revoluciones por minuto, y tiene control de tracción, además de dos mapas de entrega de potencia. El consumo declarado es de 4,4 litros por cada 100 kilómetros, mientras que el depósito de combustible tiene una capacidad de 18 litros, por lo que presume de una gran autonomía, superior a los 400 kilómetros. Y equipa puños y asiento calefactables, caballete central y lateral, manetas regulables o sistema de presión de los neumáticos.

La QJ Motor SRT 450 RX tiene un precio increíble

Si tenemos que destacar algo en concreto a la hora de hablar de esta QJ Motor SRT 450 RX, es su increíble precio. Y es que no es necesario más que un total de 5.299 euros para que la puedas tener en el garaje.