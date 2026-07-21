La alternativa barata a la BMW trail y, para muchos, muy atractiva

Coches y Motos 21 JUL 2026 - 13:34h.

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Si estabas pensando en comprar una moto trail, pero buscas una alternativa algo más original y económica a los modelos que ofrece BMW, entonces puedes optar por una de las propuestas que más triunfan en QJ Motor. Quizás no tiene la fama o la reputación de otros rivales, pero igualmente no podemos pasar por alto la SRT 600 X, que destaca por un avanzado nivel de equipamiento a un precio contenido, y que es magnífica para los usuarios que tan solo tengan el carné A2.

Es una moto trail sensacional, con un claro enfoque turístico, que prescinde del pico de pato delantero y recurre a un frontal de aspecto más deportivo y moderno, con el faro en posición vertical. Aparte, gracias a un enorme depósito de combustible de 20 litros de capacidad, puede recorrer increíbles cantidades de kilómetros sin la necesidad de parar a repostar, lo que la convierte en una de las mejores motos si deseas hacer rutas de todo tipo.

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Y a nivel de equipamiento también está entre las mejores del sector, con maletas laterales y baúl, asiento y puños calefactables, instrumentación digital mediante una pantalla TFT de siete pulgadas a todo color, luces auxiliares y mucho más. El motor es otro de los puntos fuertes de esta moto, con un propulsor de dos cilindros en línea de 554 centímetros cúbicos de cilindrada, con ocho válvulas y doble árbol de levas, que entrega una potencia de 47 CV a 6.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 53 Nm a 5.500 rpm, el límite de lo permitido. Y no queremos olvidarnos de los dos modos de conducción que tiene incorporados y del ABS desconectable, ni de sus frenos Brembo.

La QJ Motor SRT 600 X está a la venta por 5.999 euros

No hay mucho más que decir de esta QJ Motor SRT 600 X, que es una moto sensacional con un precio digno de mención. Y es que tienes la oportunidad de adquirirla si pagas únicamente un total de 5.999 euros, lo que es una auténtica ganga.