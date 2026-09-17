Kawasaki tiene la moto perfecta para las escapadas en carretera con toda la comodidad que necesitas

Coches y Motos 17 SEP 2026 - 20:46h.

Entre sus principales características, resaltan el diseño custom y el asiento a baja altura

El nuevo scooter de Kawasaki es, para muchos, el más bonito de la marca

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Kawasaki puede presumir de tener un amplio arsenal de motos en su catálogo, pero hay una que nos llama la atención por encima del resto, gracias a que es perfecta para grandes escapadas en carretera, por su excepcional diseño y sus prestaciones. Se trata de la Eliminator 500, una opción magnífica para los usuarios que busquen una moto de este estilo, y que tan solo dispongan del carné A2. Y entre sus principales características, resaltan el diseño custom y el asiento a baja altura.

Es una moto con una base mecánica descomunal, comenzando por el motor de dos cilindros en paralelo que tiene incorporado, con doble árbol de levas, que es muy suave y fácil de manejar. Está asociado a una caja de cambios de seis velocidades, unida a través de un embrague con sistema anti-rebote. El propulsor es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 451 centímetros cúbicos, con ocho válvulas y refrigeración líquida, y un consumo muy moderado, de 3,8 litros por cada 100 kilómetros.

La potencia que entrega esta moto es de 45,4 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 42,6 Nm a 6.000 rpm, y en la parte ciclo combina sencillez con eficacia a partes iguales. El depósito de combustible es de 13 litros de capacidad, lo que se traduce en una autonomía más que destacada, y su ergonomía está cuidada al máximo para que puedas ir cómodo en todo momento. Mientras que en la instrumentación, se encuentra una pantalla LCD de perfil redondo con conectividad.

La Kawasaki Eliminator 500 tiene una oferta especial

Conseguir la Kawasaki Eliminator 500 es un acierto garantizado, comenzando por su asumible precio de venta, que es de apenas un total de 6.860 euros, una cifra en la que también se incluye el seguro de manera totalmente gratuita.