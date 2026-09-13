Benelli aprieta a Suzuki y Kawasaki con una trail cómoda pensada para hacer kilómetros

Coches y Motos 13 SEP 2026 - 07:06h.

Se trata de una alternativa más que interesante para marcas como Suzuki o Kawasaki

La Suzuki, muy bonita, que casi no pisa la gasolinera

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Desde Benelli han sorprendido con una trail que es realmente cómoda y que permite hacer largos viajes, y que se posiciona como una alternativa más que interesante para marcas como Suzuki o Kawasaki. Porque la Leoncino 800 Trail es simplemente excepcional, con un enfoque scrambler que le da un punto muy interesante, y con ciertas inclinaciones aventureras. Su imagen combina a la perfección elementos clásicos con otros más modernos, y tiene un toque retro inspirado en los años 70.

El motor que equipa esta moto es de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 754 centímetros cúbicos, con doble árbol de levas y cuatro válvulas por cilindro, que entrega una potencia de 76,2 CV a 8.500 revoluciones por minuto. Eso sí, en caso de que únicamente dispongas del carné A2 no vas a tener que preocuparte por nada, pues también existe la posibilidad de limitarla, para que la puedas conducir sin ningún tipo de inconveniente.

Los tres colores en los que puedes encontrar esta moto son el gris, el marrón y el verde, y algunos detalles que hacen diferente la moto son el escape que pasa de ser bajo y lateral a doble y elevado, la placa porta número en el lateral derecho o la altura del asiento. La parte ciclo también ha sufrido importantes actualizaciones para mejorarla, y el resultado es magnífico, como salta a simple vista, lo que hace de esta moto una compra muy interesante.

La Benelli Leoncino 800 Trail no cuesta más que un total de 7.490 euros

Pensábamos que esta moto sería más cara, pero lo cierto es que la Benelli Leoncino 800 Trail está al alcance de todas las economías. Y únicamente requiere de una inversión de 7.490 euros si deseas verla en el garaje de tu casa.