Mercedes-Maybach GLS estrena lujo, tecnología y un V8 más potente

Coches y Motos 05 AGO 2026 - 06:40h.

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Mercedes-Maybach ha presentado la nueva generación del GLS, una actualización que refuerza el carácter exclusivo del SUV de lujo con mejoras en diseño, confort, tecnología y comportamiento dinámico. El modelo, que ya puede encargarse en China, Europa y Estados Unidos antes de extender su comercialización a otros mercados.

La renovación coincide con un doble aniversario para la compañía: los 140 años del automóvil y los 105 años de Maybach. Con esta evolución, la marca busca mantener al GLS como uno de los referentes del segmento premium, apostando por una experiencia de conducción aún más refinada y personalizada.

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Exteriormente, el SUV estrena una imagen más expresiva gracias a una nueva parrilla específica de Maybach con contorno iluminado e inscripción integrada. En determinados mercados también estará disponible una estrella de Mercedes-Benz iluminada sobre el capó, mientras que los faros Digital Light incorporan detalles decorativos en oro rosa que acentúan su identidad.

Las nuevas llantas forjadas de 23 pulgadas incorporan un sistema de autonivelación que mantiene el emblema de Mercedes-Benz siempre en posición vertical, incluso cuando las ruedas están girando. A ello se suma una nueva combinación de pintura bicolor en azul petróleo oscuro y verde plata metalizado.

Más refinamiento, silencio y confort para todos

El habitáculo incorpora nuevos materiales y acabados destinados a elevar la sensación de exclusividad. Entre las novedades figuran una nueva tapicería de cuero Nappa en color marrón haya y beige macchiato, molduras de madera de nogal de poro abierto y un tejido decorativo con diseño de rombos en tonos plata y negro.

Mercedes-Maybach también amplía las funciones de bienestar. Los asientos delanteros reciben un nuevo sistema de masaje vibratorio, mientras que los traseros Executive incorporan por primera vez una función de masaje que alcanza las pantorrillas. Además, se han añadido altavoces envolventes y un aislamiento acústico mejorado para incrementar la sensación de silencio durante la marcha.

Los estribos eléctricos siguen formando parte de la experiencia de acceso. Se despliegan automáticamente al abrir las puertas en menos de un segundo y cuentan con iluminación LED, mientras el logotipo Maybach se proyecta sobre el suelo antes de retraerse de forma automática al cerrar el vehículo.

Tecnología inteligente y un V8 electrificado más eficiente

El nuevo GLS equipa un motor V8 biturbo electrificado que ofrece una respuesta más inmediata y un funcionamiento más suave, acompañado por una dirección revisada con una relación más directa para mejorar la precisión y la agilidad. Ofrece una potencia que varía entre los 557 CV y los 603 CV (o hasta 612 CV según mercados y versiones).

La suspensión neumática Airmatic trabaja junto al sistema E-Active Body Control, capaz de analizar las condiciones de conducción mil veces por segundo para reducir balanceos, cabeceos y movimientos de la carrocería. En el modo Curve, el vehículo puede inclinarse hasta tres grados en las curvas para aumentar el confort de los ocupantes.

La actualización tecnológica incluye el nuevo sistema operativo MB.OS y la última generación del sistema multimedia MBUX, con gráficos específicos de Maybach, inteligencia artificial generativa y actualizaciones inalámbricas. También incorpora el sistema MB.Drive Assist Pro, que ofrece asistencia de conducción urbana de nivel 2 para facilitar la circulación en entornos complejos. Con estas mejoras, Mercedes-Maybach refuerza la apuesta por un SUV donde lujo, innovación y confort avanzan al mismo ritmo.