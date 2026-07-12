Todo lo bueno del Mercedes-Benz GLC, pero con una imagen mucho más deportiva

Coches y Motos 12 JUL 2026 - 03:18h.

Además, cuenta con el sello indiscutible de calidad de Toyota

Mercedes acaba con el problema del GLA

Compartir







Dentro del segmento de los SUV premium hay modelos que apuestan por la elegancia clásica y otros que buscan diferenciarse desde el primer vistazo. El Lexus NX pertenece a este segundo grupo. Combina una imagen mucho más deportiva con el refinamiento, la calidad y el confort que muchos buscan en alternativas como el Mercedes-Benz GLC, pero con un precio más contenido.

Su diseño es uno de sus grandes argumentos. Tiene una silueta musculosa y moderna. También ofrece un habitáculo amplio para cinco ocupantes y un maletero de 549 litros, suficiente para viajar en familia con comodidad. Además, la calidad de los materiales y el nivel de acabado están a la altura de lo que se espera de un modelo premium.

PUEDE INTERESARTE Mercedes tiene el que para muchos es el mejor monovolumen

Diseño japonés, calidad muy premium y más barato que el Mercedes GLC

Otro de sus puntos fuertes es el precio. La gama arranca actualmente en 54.050 euros al contado o 51.100 euros financiados, frente a un precio de catálogo de 56.800 euros. Es una cifra especialmente competitiva si se compara con la de rivales directos como el Mercedes-Benz GLC o el BMW X3, ambos disponibles por encima de los 60.000 euros.

La versión de acceso, denominada 350h, apuesta por una eficiente mecánica híbrida. Combina un motor de gasolina 2.5 con un propulsor eléctrico para desarrollar 242 CV de potencia. Va asociado a un cambio automático, acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos, alcanza 200 km/h de velocidad máxima y homologa un consumo medio de solo 5,7 l/100 km.

Alta gama por los cuatro costados

Desde el acabado Premium+ el equipamiento resulta muy completo. Incluye llantas de aleación de 18 pulgadas, una gran pantalla táctil de 14 pulgadas, navegador online, acceso y arranque sin llave Smart Entry, portón trasero eléctrico y sensores de aparcamiento, entre otros muchos elementos.

A todo ello se suma el sistema Lexus Safety System+3, un completo paquete de asistentes a la conducción pensado para mejorar la seguridad y hacer más cómodos los desplazamientos diarios, tanto en ciudad como en carretera.