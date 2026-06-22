Más atractivo que el Mercedes GLC y, para muchos, mejor

Coches y Motos 22 JUN 2026 - 16:56h.

242 CV de potencia, espacio para toda la familia y 5,7 litros cada 100 km

No es barato, pero este Mercedes vale todo lo que la marca pide por él

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Durante años, quienes buscaban un SUV premium solían mirar directamente hacia marcas como BMW, Mercedes o Audi. Era casi una decisión automática. Y para muchos lo sigue siendo. Sin embargo, el mercado ha cambiado mucho. Y cada vez son más los conductores que buscan algo diferente. Un coche con personalidad propia. Con calidad y tecnología. Y sin necesidad de pagar únicamente por el prestigio del logotipo.

Ahí es donde entra en juego el Lexus NX. El SUV japonés se ha convertido en una de las alternativas más interesantes de su categoría. No solo por su diseño. También por la experiencia de uso que ofrece. Es un coche pensado para quienes valoran el confort, la fiabilidad y una conducción relajada por encima de la deportividad extrema.

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El tapado entre los SUV premium que debes tener en cuenta

Su imagen es uno de sus grandes argumentos. Mientras algunos rivales han optado por diseños cada vez más agresivos, Lexus ha seguido un camino propio. El resultado es un SUV elegante, moderno y muy reconocible. Tiene presencia. Tiene estilo. Y consigue destacar sin necesidad de recurrir a artificios.

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Además, la calidad percibida está entre las mejores del segmento. Los materiales transmiten solidez. Los ajustes son excelentes. Y el ambiente a bordo recuerda más al de una berlina de lujo que al de un SUV convencional. Es precisamente ese nivel de refinamiento el que ha permitido a Lexus ganarse una excelente reputación entre los compradores más exigentes.

Cuesta menos que competidores directos que ofrecen mucho menos

Otro aspecto importante es el precio. Actualmente el Lexus NX 350h está disponible desde 54.050 euros al contado o 51.100 euros financiado. Una cifra especialmente interesante si tenemos en cuenta que muchos de sus rivales alemanes superan con facilidad los 60.000 euros antes incluso de añadir equipamiento opcional.

La mecánica híbrida también juega un papel fundamental. El NX 350h desarrolla 242 CV y destaca por su suavidad de funcionamiento, su silencio de marcha y un consumo homologado de apenas 5,7 litros cada 100 kilómetros. Es una combinación especialmente atractiva para quienes realizan muchos kilómetros y buscan contener los gastos de combustible sin renunciar a unas buenas prestaciones.

A todo ello se suma un equipamiento muy completo. De serie incorpora pantalla táctil de 14 pulgadas, navegación online, acceso inteligente Smart Entry, portón trasero eléctrico, sensores de aparcamiento y el avanzado paquete de seguridad Lexus Safety System+3.