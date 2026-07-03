Más refinado y, para muchos, a la altura del Mercedes-Benz GLC

eldesmarque.com 03 JUL 2026 - 16:11h.

Un SUV de alta gama que, por precio, no tiene rival

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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En el competido segmento de los SUV premium, pocos modelos han conseguido mantener una reputación tan sólida como el Volvo XC60. La firma sueca ha sabido combinar un diseño elegante, un elevado nivel de confort y una tecnología de seguridad de referencia. El resultado es un vehículo que, para muchos, puede mirar de tú a tú al Mercedes GLC sin complejos. Y no solo eso: propone un precio de acceso que no encontrarás en ninguna marca de alta gama.

Con unas dimensiones de 4,708 metros de largo, 1,902 metros de ancho y una batalla de 2,865 metros, ofrece un habitáculo muy espacioso para cinco ocupantes. A ello se suma un maletero de 505 litros, una capacidad que lo convierte en un gran aliado tanto para el uso diario como para largos viajes en familia.

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Un precio sin rival en el segmento

El Volvo XC60 está anunciado en la web de la marca desde 43.600 euros financiados. Una cifra que no tiene rival para un SUV que destaca por su refinamiento, su elevado nivel tecnológico y un confort de marcha que lo sitúan, para muchos conductores, entre las mejores alternativas al Mercedes GLC.

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Esta cifra es para la versión de acceso. Apuesta por una mecánica mild hybrid. Combina un motor de gasolina de 2.0 litros con un sistema de hibridación ligera para desarrollar 250 CV y 350 Nm de par máximo. Está asociada a un cambio automático Geartronic de ocho velocidades y a la tracción total AWD, una combinación que prioriza el confort y la estabilidad en cualquier tipo de carretera.

Las prestaciones también están a la altura de su planteamiento. El XC60 acelera de 0 a 100 km/h en 7 segundos y registra un consumo medio homologado de 7,5 litros cada 100 kilómetros. Gracias a la tecnología MHEV, disfruta además de la etiqueta ECO de la DGT, con las ventajas de movilidad que ello supone en muchas ciudades.

Un equipamiento a la altura

Desde el acabado Essential, Volvo incorpora una dotación muy completa. Incluye faros LED, instrumentación digital de 12 pulgadas, pantalla central de 9 pulgadas con Servicios de Google, Apple CarPlay, carga inalámbrica para el móvil, climatizador automático bizona, cámara trasera de aparcamiento, sensores de lluvia y retrovisores eléctricos con función antideslumbramiento.

La seguridad sigue siendo uno de los grandes argumentos del modelo. Dispone de asistentes como el Lane Keeping Aid, mitigación de invasión del carril contrario, reconocimiento de señales de tráfico, control de descenso de pendientes, ayuda al arranque en cuesta, control inteligente de velocidad, múltiples airbags, sistema de protección contra impactos laterales, detección de fatiga del conductor y numerosos elementos diseñados para proteger tanto a los ocupantes como al resto de usuarios de la vía.