El Mercedes más seguro supera los 600.000 euros

Un Mercedes reservado solo a las élites

Mercedes acaba con el problema del GLA

Cuando se habla de seguridad absoluta, Mercedes-Benz juega en otra liga. No en la del lujo convencional. Ni siquiera en la del Maybach. Aquí hablamos de protección vital. De coches pensados para escenarios extremos. Y el nuevo Mercedes S 680 Guard es el mejor ejemplo.

Desde fuera, la estrategia es discreción total. Parece un Clase S más. Diseño elegante. Parrilla renovada. Iluminación sofisticada. Nada estridente. Mercedes no quiere llamar la atención. Quiere pasar desapercibido. Porque en este tipo de vehículos, no destacar es parte de la seguridad.

Así es el Mercedes S más seguro de la gama

Solo los ojos expertos notan las diferencias. Las manijas tradicionales, no escamoteables. Una decisión puramente funcional. En una situación crítica no hay tiempo para mecanismos eléctricos. Todo debe funcionar de forma inmediata. Sin retrasos. Sin margen de error.

La verdadera transformación está oculta. El S 680 Guard no se fabrica. Se reconstruye. Cada panel de la carrocería se rediseña. Puertas. Pilares. Techo. Suelo. Todo está reforzado. El nivel más alto de protección, VR10, lo convierte en una excepción mundial. Ninguna otra berlina de producción ofrece algo similar.

Hablamos de resistencia real. Disparos de fusil militar. Munición perforante. Impactos repetidos. Explosiones. El habitáculo está diseñado para mantener la integridad incluso en escenarios de ataque directo. Los cristales blindados, de grosor extremo, requieren asistencia hidráulica adicional para poder moverse.

Eso sí, cuesta más de medio millón de euros

Pero la protección no se queda ahí. El coche incorpora sistemas activos pensados para sobrevivir. Extinción automática de incendios. Protección de los bajos. Sellado completo del habitáculo. Un depósito de 900 litros de aire comprimido garantiza respiración segura frente a ataques químicos. Es un nivel que va más allá del automóvil.

Mover más de cuatro toneladas exige músculo. Por eso recurre al V12 biturbo más potente de la marca. 612 CV. Tracción total 4MATIC. Cambio automático de nueve marchas. Acelera como un coche normal. Pero no lo es. Cuesta más de 600.000 euros. Y aun así, para sus clientes, es barato. Porque aquí no se compra lujo. Se compra tiempo. Y se compra vida.