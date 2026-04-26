Mercedes-Benz convierte en accesible el coche más deseado de su gama SUV de 2015

Coches y Motos 26 ABR 2026 - 19:34h.

Actualmente es el Mercedes más vendido, su versión anterior es una de las oportunidades del mercado

Mercedes convierte el Clase G en descapotable

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Cuando Mercedes-Benz renovó su D-SUV, el mercado reaccionó rápido, porque el nuevo modelo se llevó toda la atención, dejando a la generación anterior en un segundo plano. Y ahí es donde aparece la oportunidad, especialmente para quienes buscan un SUV premium sin pagar cifras desorbitadas.

Ese es el caso del Mercedes-Benz GLC (X253), un modelo producido entre 2015 y 2022 que sustituyó al GLK y se convirtió en uno de los pilares de la marca, gracias a su equilibrio entre calidad, confort y versatilidad.

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El Mercedes GLC de segunda generación sigue estando muy vigente

Su diseño sigue siendo muy actual, con líneas elegantes y proporciones bien resueltas que le permiten mantener una imagen moderna incluso hoy, algo que se refuerza con versiones como el GLC Coupé, que añade un toque más deportivo con su caída de techo.

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En el interior, el nivel es claramente premium, con materiales de calidad, buenos ajustes y un ambiente muy cuidado, al que se sumó el sistema MBUX tras el restyling, mejorando notablemente la experiencia tecnológica y la conectividad del modelo.

En cuanto a espacio, el enfoque es claramente familiar, con un maletero de 550 litros en la carrocería SUV, además de una buena habitabilidad general, lo que lo convierte en un coche muy equilibrado para el uso diario y los viajes largos.

Auténticos chollos en el mercado de segunda mano

La gama mecánica fue muy completa. En diésel, destacaron los 220 d y 250 d, con hasta 204 CV y consumos en torno a 5,0 l/100 km, mientras que en gasolina encontramos opciones como el GLC 200 de 184 CV o el GLC 300 de hasta 258 CV, además de versiones híbridas enchufables como el GLC 300 e.

También hubo variantes de alto rendimiento firmadas por AMG, como el GLC 43 o el espectacular GLC 63, con hasta 510 CV, pensadas para quienes buscaban prestaciones muy elevadas dentro de un SUV de este tipo.

El equipamiento siempre fue uno de sus puntos fuertes, con faros LED, asistentes de conducción, climatización avanzada, sistemas multimedia completos y múltiples opciones de confort. Y lo mejor es su precio actual, ya que el Mercedes-Benz GLC (X253) se puede encontrar desde unos 16.000 euros, incluso con unidades en mejor estado rondando los 20.000 euros, lo que lo convierte en una opción muy atractiva dentro del mercado de ocasión.