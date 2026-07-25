Coches y Motos 25 JUL 2026 - 15:27h.

Mercedes deportivo para toda la familia, mu tecnológico y con opciones mecánicas para todos los gustos

Mercedes lleva al CLA al siguiente nivel

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El Mercedes GLE Coupé 2026 combina la presencia de un gran SUV con una carrocería de aspecto deportivo. La actualización conserva su característica línea de techo descendente, pero refuerza la tecnología, el confort y la electrificación. También mantiene una calidad interior elevada y un comportamiento pensado para viajar con comodidad durante largas distancias. Su peor rival: el BMW X6.

Sus dimensiones confirman que no es un vehículo pequeño. Mide 4,94 metros de largo, supera los dos metros de ancho y alcanza 1,73 metros de alto. La batalla se sitúa en 2,94 metros. El maletero ofrece 655 litros, ampliables hasta los 1.790 litros al plegar los respaldos posteriores.

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SUV de lujo para toda la familia, incluida la mascota

La gama dispone de los acabados AMG Line y AMG Line Plus, además de diferentes paquetes opcionales. De serie puede incluir llantas de 20 pulgadas, techo panorámico y faros LED High Performance. También incorpora cuadro digital, pantalla para el acompañante, navegador, climatizador bizona y tapicería ARTICO y MICROCUT. Los asientos delanteros son eléctricos y calefactados.

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El GLE Coupé se puede configurar con cinco versiones mecánicas, todas electrificadas y con tracción 4MATIC. La primera es el GLE 350 d microhíbrido de 286 CV, disponible desde 96.149 euros. Después aparece el GLE 450 de gasolina, con tecnología MHEV, 381 CV y un precio de 103.125 euros. Ambas lucen la etiqueta ECO.

La principal alternativa híbrida enchufable es el GLE 450 e 4MATIC. Combina un motor de gasolina con una unidad eléctrica y entrega conjuntamente 435 CV. Su batería tiene 25,72 kWh y permite recorrer hasta 101 kilómetros en modo eléctrico. Cuenta con la etiqueta CERO de la DGT y cuesta aproximadamente 104.000 euros.

La versión que elegirán los más puristas tiene hasta 585 CV de potencia

Quienes prefieran el diésel más potente pueden elegir el GLE 450 d de 367 CV, también microhíbrido y disponible por 108.000 euros. Coronando la oferta aparece el Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid 4MATIC+. Desarrolla 585 CV, alcanza 90 kilómetros de autonomía eléctrica y dispone de la etiqueta CERO. Su precio ronda los 132.000 euros.

La seguridad incluye control de crucero adaptativo con función Stop&Go, ángulo muerto y mantenimiento de carril. También incorpora reconocimiento de señales, frenada de emergencia, cámara trasera y sensores de aparcamiento.