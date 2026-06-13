El nuevo Mercedes GLE Coupé es, para muchos, el SUV más bonito ahora del catálogo

Coches y Motos 13 JUN 2026 - 17:46h.

Mercedes ha abierto el libro de pedidos del Mercedes GLE Coupé 2026

El nuevo Mercedes, para muchos, el más lujoso del mundo

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Acaba de llegar a Mercedes y ya se puede comprar en España. La firma alemana ha abierto los pedidos del nuevo GLE Coupé 2026, un SUV que combina lujo, deportividad y tecnología en un formato que sigue conquistando a quienes buscan algo más exclusivo que un SUV convencional. Para muchos, además, es actualmente el modelo más atractivo de toda la gama Mercedes.

Su diseño continúa siendo uno de sus principales argumentos. La carrocería mantiene un perfil deportivo, con una línea de techo descendente y una imagen más dinámica que la del GLE convencional. Sus dimensiones son generosas. Mide 4.941 mm de largo, 2.018 mm de ancho y cuenta con una distancia entre ejes de 2.935 mm, lo que se traduce en un habitáculo amplio y muy cómodo para viajar.

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No solo es bonito y deportivo, también es práctico

A pesar de su enfoque más emocional, tampoco renuncia a la practicidad. El maletero ofrece 655 litros de capacidad y puede alcanzar los 1.790 litros con los respaldos traseros abatidos. Son cifras propias de un auténtico SUV familiar. Un aspecto que le permite competir de tú a tú con modelos como el BMW X3 o el Audi Q5, aunque con una personalidad mucho más marcada.

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La gama mecánica está formada por cuatro versiones, todas ellas electrificadas y asociadas a la tracción total 4MATIC. El acceso corre a cargo del GLE Coupé 350 d, un diésel microhíbrido de 286 CV con etiqueta ECO, disponible desde 108.000 euros. Justo por encima se sitúa el 450 d, que desarrolla 367 CV y eleva ligeramente la factura hasta los 108.550 euros.

Quienes buscan la máxima eficiencia pueden optar por el GLE Coupé 450 e. Esta variante híbrida enchufable desarrolla 435 CV y dispone de una batería de 25,72 kWh. Gracias a ella puede recorrer hasta 101 kilómetros en modo eléctrico y disfruta de la etiqueta CERO de la DGT. Su precio parte de 116.000 euros.

También hay una versión para los más exigentes

La versión más exclusiva está firmada por AMG. El espectacular GLE 53 HYBRID 4MATIC+ alcanza 585 CV de potencia y combina prestaciones de auténtico deportivo con una autonomía eléctrica de hasta 90 kilómetros. Cuesta 136.550 euros y se convierte en la alternativa ideal para quienes quieren lo mejor de la gama.

El equipamiento tampoco decepciona. Desde las versiones básicas incorpora llantas de 20 pulgadas, techo panorámico, paquete estético AMG, instrumentación digital, pantalla multimedia para conductor y acompañante, navegador, conectividad inalámbrica, cargador para móviles, asientos calefactables y una amplia colección de asistentes de seguridad. Un conjunto que explica por qué el nuevo Mercedes GLE Coupé sigue siendo una de las referencias del segmento premium.