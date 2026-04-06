Mercedes-Benz GLE Coupé 2026: más inteligencia artificial, conducción predictiva y lujo digital

Renueva su SUV coupé estrella y apuesta por la inteligencia artificial y asistentes avanzados

Una experiencia digital totalmente integrada para reforzar su posición en el segmento premium

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El nuevo Mercedes-Benz GLE Coupé representa un paso adelante dentro de la estrategia tecnológica de la marca alemana, que continúa reinterpretando el concepto SUV deportivo con una mezcla equilibrada entre diseño expresivo y digitalización avanzada. El modelo fusiona la silueta dinámica de un coupé con la robustez y versatilidad de un SUV, incorporando mejoras significativas en motorizaciones, asistencia a la conducción y experiencia interior.

La gama mecánica introduce sistemas electrificados diseñados para cumplir futuras normativas de emisiones sin renunciar a prestaciones. Los motores ofrecen mayor agilidad y aceleración más contundente, mientras que la variante híbrida enchufable supera los 100 kilómetros de autonomía eléctrica, permitiendo desplazamientos diarios sin emisiones locales y con elevado confort acústico.

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Uno de los pilares tecnológicos del modelo es MB.OS, el nuevo sistema operativo de Mercedes-Benz que actúa como un auténtico superordenador integrado. Este software centraliza todas las funciones del vehículo y permite actualizaciones remotas constantes, garantizando que el automóvil evolucione con el tiempo mediante mejoras digitales descargables desde la nube.

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El interior introduce la MBUX Superscreen de serie, una gran superficie acristalada que integra tres pantallas de 12,3 pulgadas unificadas visualmente. La nueva generación del sistema multimedia incorpora inteligencia artificial capaz de mantener conversaciones complejas mediante el Asistente Virtual MBUX, representado por avatares interactivos que personalizan la relación entre conductor y vehículo.

Tecnología que anticipa cada movimiento

El nuevo GLE Coupé eleva el listón en asistencia a la conducción gracias a una arquitectura electrónica capaz de procesar datos procedentes de hasta 27 sensores. Diez cámaras exteriores, cinco radares y doce sensores ultrasónicos analizan continuamente el entorno para mejorar seguridad y automatización.

Entre las funciones más avanzadas destaca el sistema de aparcamiento automático, ahora más rápido y preciso, así como la evolución del control de crucero activo y otros asistentes que reducen la carga del conductor en viajes largos. La navegación combina Google Maps con la interfaz propia de Mercedes-Benz e incluye realidad aumentada, proyectando indicaciones directamente sobre imágenes reales del entorno.

La iluminación también evoluciona con la nueva generación Digital Light, que amplía el campo luminoso en torno a un 40 % y reduce el consumo energético hasta un 50 %. Su tecnología permite proyectar símbolos o guías visuales sobre la carretera, aumentando la seguridad nocturna con un alcance de hasta 600 metros.

Diseño deportivo y confort inteligente

Estéticamente, el GLE Coupé adopta una imagen más imponente con parrilla ampliada, estrella central iluminada y nuevos pilotos traseros con firma lumínica tridimensional. El habitáculo refuerza la sensación premium mediante nuevos materiales, iluminación ambiental integrada y un volante rediseñado con controles táctiles intuitivos.

El confort alcanza un nuevo nivel gracias a la suspensión E-Active Body Control, capaz de analizar la conducción mil veces por segundo para ajustar individualmente cada rueda. Con ayuda de datos en la nube y tecnología Car-to-X, el vehículo anticipa irregularidades del asfalto y adapta la amortiguación antes de superarlas.

A ello se suma el sistema Energizing Air Control, que purifica el aire interior cada 90 segundos mediante filtración eléctrica multicapa, junto a un enorme techo panorámico que incrementa la luminosidad del habitáculo.

Con esta renovación, Mercedes-Benz transforma el GLE Coupé en un SUV inteligente que combina lujo tradicional y software avanzado, confirmando que el futuro del automóvil premium pasa por la integración total entre ingeniería mecánica y tecnología digital.