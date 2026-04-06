BMW sorprende con el X3 más moderno y bonito de la marca

eldesmarque.com 06 ABR 2026 - 03:11h.

Casi 470 CV de potencia y la máxima tecnología de BMW

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

Compartir







No es solo un SUV eléctrico. Es una muestra del futuro de BMW. Un modelo que combina diseño, tecnología y prestaciones al más alto nivel. Y aunque su estética pueda no convencer a todos, es uno de los BMW más avanzados y llamativos que hemos visto hasta ahora.

Hablamos del BMW iX3, un modelo que marca un antes y un después en la marca alemana. Aunque su nombre no sea X3, representa esa nueva generación de SUV compactos eléctricos que BMW quiere llevar a toda su gama.

BMW ha apostado fuerte por el diseño moderno. Líneas limpias. Superficies tensas. Y una estética más tecnológica. Es un coche que rompe con lo anterior para mirar hacia el futuro.

PUEDE INTERESARTE La moto más elegante de Moto Guzzi está conquistando a los que quieren estilo y personalidad

Así es el BMW X3 más moderno y tecnológico

Su presencia es contundente. Pero también elegante. No busca ser agresivo. Busca transmitir tecnología y sofisticación. Algo que se nota en cada detalle del exterior. No lo tienen fácil rivales como el Audi Q6 e-tron o el Mercedes GLC eléctrico.

Las dimensiones lo colocan en un punto ideal. Con 4.782 mm de largo y una batalla de 2.897 mm, ofrece mucho espacio. El maletero de 520 litros, ampliable hasta 1.750 litros, es muy práctico.

En el apartado mecánico, estamos ante lo mejor de BMW. Sistema eDrive de sexta generación. Con 469 CV y 645 Nm de par. Prestaciones de auténtico deportivo.

Acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos. Y alcanza los 210 km/h. Todo con un funcionamiento suave. Y sin emisiones. Pura eficiencia eléctrica.

La batería no deja indiferente. Con 108,7 kWh y arquitectura de 800 voltios, permite hasta 805 km de autonomía WLTP. Un dato sobresaliente en su categoría. Además, admite carga ultrarrápida. Puede pasar del 10 al 80% en menos de 15 minutos. Ideal para viajes largos. Y para reducir tiempos de espera.

El equipamiento no decepciona

El precio arranca en 74.227 euros. No es barato. Pero está en línea con rivales como el Audi Q6 e-tron o el Mercedes EQC.

El equipamiento es muy completo. Incluye sistema BMW Panoramic Vision, asistentes de conducción avanzados y carga inalámbrica. Todo con un enfoque muy tecnológico.

También suma calefacción en los asientos, sistema de sonido DAB+ y múltiples servicios conectados. Además de paquete exterior con iluminación Iconic Glow.

No falta la seguridad. Con sistemas Active Guard, control de presión de neumáticos y asistentes de emergencia. Todo pensado para una conducción segura.