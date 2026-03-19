BMW sorprende con el X3 más bonito de sus historia

Coches y Motos 19 MAR 2026 - 09:26h.

Más de 800 km de autonomía eléctrica y casi 470 CV de potencia

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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BMW sigue apostando fuerte por la electrificación y lo demuestra con el nuevo BMW iX3, un SUV que combina tecnología avanzada, diseño moderno y grandes prestaciones. Este modelo representa una nueva etapa para la marca alemana y, para muchos expertos, es también el X3 más bonito de su historia.

El diseño es uno de sus aspectos más llamativos. BMW ha apostado por una estética futurista y elegante, con líneas muy definidas y una presencia poderosa en carretera. La parrilla frontal, los faros estilizados y los detalles luminosos crean una imagen muy moderna dentro del segmento de los SUV eléctricos.

La última joya de BMW en electrificación

También impresiona por sus dimensiones. El BMW iX3 mide 4.782 mm de largo, 1.895 mm de ancho y 1.635 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.897 mm. Estas proporciones permiten ofrecer un interior amplio, cómodo y pensado para viajes largos.

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El espacio de carga también es uno de sus puntos fuertes. El maletero ofrece 520 litros de capacidad, una cifra muy competitiva dentro de su categoría. Si se abaten los asientos traseros, el volumen total puede alcanzar 1.750 litros, lo que facilita transportar equipaje o material voluminoso.

Casi 470 CV de potencia y una autonomía que no te la acabas

En el apartado mecánico, el SUV incorpora la sexta generación del sistema eléctrico eDrive. Este sistema utiliza motores síncronos de rotor capaces de desarrollar 469 CV de potencia y 645 Nm de par máximo. El resultado es un coche muy potente y refinado.

Las prestaciones reflejan ese nivel tecnológico. El BMW iX3 acelera de 0 a 100 km/h en solo 4,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h. A pesar de estas cifras, mantiene una conducción suave y silenciosa, característica de los vehículos eléctricos.

Uno de los aspectos más destacados es su batería. Utiliza una batería de 108,7 kWh con celdas cilíndricas de nueva generación y arquitectura eléctrica de 800 voltios. Gracias a esta tecnología, puede alcanzar una autonomía de hasta 805 kilómetros según el ciclo WLTP. La carga también es muy rápida. En estaciones ultrarrápidas puede pasar del 10 % al 80 % en menos de 15 minutos, lo que facilita los viajes largos y reduce las esperas durante las recargas.

El equipamiento también está a la altura de su precio. Incluye elementos como BMW Panoramic Vision, el paquete de asistencia Driving Assistant Plus y carga inalámbrica para smartphones. También incorpora llantas de 20 pulgadas, sistema de alarma, radio digital DAB+ y asistentes avanzados de seguridad.

El BMW iX3 está disponible desde 69.900 euros, posicionándose como una alternativa directa a modelos como el Mercedes EQC, el Polestar 3 o el Audi Q6 eléctrico. Un SUV que combina ingeniería alemana, autonomía sobresaliente y diseño moderno, demostrando que el futuro eléctrico de BMW ya está aquí.