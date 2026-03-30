BMW sorprende con el X3 más bonito de su historia

Coches y Motos 30 MAR 2026 - 16:48h.

Este BMW marca un antes y un después en la historia de la firma alemana

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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Hay coches que evolucionan. Y otros que cambian de verdad. El BMW iX3 pertenece al segundo grupo. No es una simple adaptación eléctrica. Es un modelo que redefine lo que significa un X3 dentro de BMW.

Durante años, la marca alemana ha jugado sobre seguro. Pero ahora arriesga. Y eso se nota desde el primer vistazo. Este SUV apuesta por un diseño diferente. Más fluido, más limpio y orientado al futuro.

No es un coche que busque agradar a todos. Su estética divide. Pero también engancha. Tiene personalidad. Y eso, en un segmento lleno de propuestas similares, es clave. Para muchos, el X3 más atractivo jamás creado.

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El iX3 marca a BMW el camino hacia el futuro

Las cifras acompañan esa presencia. Con 4.782 mm de largo y casi 2,9 metros de batalla, transmite empaque. Pero no resulta torpe. Es un SUV grande. Pero bien proporcionado. Y fácil de integrar en el día a día.

El interior sigue esa misma lógica. Espacio generoso. Buen aislamiento. Y una sensación de calidad muy alta. Aquí BMW juega en casa. Y lo demuestra. Todo está donde debe. Y funciona como se espera.

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El maletero, con 520 litros, cumple sin alardes. Pero cuando se necesita más, alcanza los 1.750 litros. Es práctico. Y versátil. Un coche pensado para convivir con él, no solo para admirarlo.

469 CV de potencia y más de 800 km de autonomía

Donde realmente marca distancias es en lo técnico. El sistema eDrive de sexta generación entrega 469 CV y 645 Nm. Acelera en 4,9 segundos. Y alcanza los 210 km/h. Pero lo importante es la sensación. Es rápido. Pero también refinado.

La batería de 108,7 kWh permite hasta 805 km de autonomía WLTP. Una cifra muy destacada. Además, la arquitectura de 800 voltios permite cargas muy rápidas. Del 10 al 80 % en menos de 15 minutos.

El equipamiento sigue esa filosofía de alto nivel. Destaca el sistema BMW Panoramic Vision, asistentes avanzados y conectividad total. Todo funciona de forma fluida. Sin complicaciones. Como debe ser en un coche de este nivel.

El precio, desde 74.227 euros, lo sitúa frente a modelos como el Polestar 3 o el Audi Q6 e-tron. Pero aquí BMW no busca ser uno más. Busca marcar su propio camino. Y lo consigue. Porque este iX3 no es solo un SUV eléctrico. Es una nueva forma de entender BMW. Más tecnológica. Más valiente. Y, para muchos, más interesante que nunca.