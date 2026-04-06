Mazda revela el SUV más espectacular de toda su gama

Coches y Motos 06 ABR 2026 - 07:54h.

Hasta 327 CV de potencia y consumos de mechero para el modelo más lujoso de Mazda

El Mazda que todos quieren por diseño y equipamiento

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Durante años, Mazda ha sido subestimada. Pero eso está cambiando. Y modelos como el que ocupa las siguientes líneas ofrecen calidad, diseño y tecnología al nivel de marcas como Mercedes-Benz o Audi. Y a un precio más contenido.

Hablamos del Mazda CX-60. Es la prueba de que Mazda juega en otra liga. No es oficialmente una marca premium. Pero sus coches lo parecen. Y este modelo lo demuestra con claridad. El CX-60 apuesta por una imagen elegante. Muy cuidada. Con líneas limpias. Y una presencia imponente. No busca ser agresivo. Busca ser refinado. Y lo consigue.

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Las dimensiones refuerzan ese posicionamiento. Con 4.745 mm de largo y una batalla de 2.870 mm, ofrece mucho espacio. El maletero de 570 litros, ampliable hasta 1.726 litros, es perfecto para uso familiar. Y entre sus rivales destacan el Mercedes GLC o el Audi Q5.

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Disponible en dos versiones mecánicas

En el apartado mecánico, la versión de acceso ya convence. Motor diésel 3.3 MHEV de 200 CV. Con 450 Nm de par. Asociado a un cambio automático de ocho velocidades y tracción delantera.

Las prestaciones son muy correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. Y alcanza los 212 km/h. Todo con un consumo de 5,3 l/100 km. Y etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico.

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El precio arranca en 47.953 euros al contado o 45.893 euros financiados. Una cifra competitiva para lo que ofrece. Especialmente frente a rivales premium.

El acabado Exclusive-Line ya incluye mucho. Pantalla digital de 12,3 pulgadas, navegador y conectividad total. Además de Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

También suma faros LED, control de ángulo muerto y sensores de aparcamiento. Un conjunto muy completo desde la base. Sin necesidad de recurrir a extras.

Hasta 327 CV y más de 60 km de autonomía

Por encima, la versión PHEV eleva el nivel. Una considerada por muchos la mejor de la gama al mezclar lo mejor de los dos mundos sin que su precio se dispare en exceso. Combina un motor gasolina 2.5 con uno eléctrico. Entrega 327 CV y 500 Nm de par. Un salto importante.

Esta versión acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos. Y alcanza los 200 km/h. Además, permite recorrer hasta 63 km en modo eléctrico. Ideal para el día a día.

El consumo es muy bajo. Solo 1,5 l/100 km con la batería cargada. Y cuenta con etiqueta CERO. Una ventaja en entornos urbanos.