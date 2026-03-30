El SUV más bonito de Mercedes es la compra perfecta para los que buscan versatilidad y estilo

Coches y Motos 30 MAR 2026 - 18:24h.

La máxima tecnología de Mercedes mezclada con su mejor diseño

Mercedes decide retirarlo del mercado

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El Mercedes-Benz GLC eléctrico representa una nueva forma de entender el lujo. No es solo un SUV eléctrico. Es una declaración de estilo. Y uno de los modelos más atractivos de la marca.

Mercedes siempre ha tenido un enfoque premium. Pero aquí va un paso más allá. Este GLC combina tecnología, diseño y una experiencia muy cuidada. No busca solo impresionar. Busca convencer en el uso diario. Líneas suaves. Muy aerodinámicas. Y una presencia elegante. La calandra iluminada y los detalles lumínicos refuerzan su carácter. Es un SUV que transmite sofisticación.

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Espacio para toda la familia, casi 490 CV y más de 650 km de autonomía

Las dimensiones de este Mercedes GLC lo sitúan en lo alto del ecosistema. Con 4.845 mm de largo y una batalla de 2.972 mm, ofrece un interior muy amplio. Cómodo. Y bien aprovechado. Un coche pensado para viajar. El maletero ofrece 520 litros. Una cifra correcta. Suficiente para un uso familiar. Y para largos desplazamientos. Aquí prima el equilibrio entre espacio y diseño. Frente a rivales como el Audi Q8 e-tron o el Volvo EX90, ofrece un enfoque más refinado.

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En el apartado mecánico, el nivel es alto. La versión GLC 400 4MATIC entrega 489 CV y 800 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,3 segundos. Y alcanza los 210 km/h. Todo con tracción total.

La batería de 94 kWh permite hasta 666 km de autonomía WLTP. En ciudad, incluso más. Además, admite carga rápida. Puede recuperar hasta 300 km en solo 10 minutos. Un dato diferencial.

Equipamiento a la altura de lo que esperas de Mercedes

El equipamiento AVANTGARDE es muy completo. Incluye MBUX Superscreen, asistentes de conducción avanzados y sistema DISTRONIC. También iluminación ambiental y múltiples funciones digitales.

Destacan elementos como el techo panorámico SKY CONTROL, asientos confort y volante en napa. Todo pensado para mejorar la experiencia. Aquí Mercedes demuestra su nivel.

El precio arranca en 77.125 euros. No es bajo. Pero está en línea con su posicionamiento.