Puede competir de tú a tú con el Mercedes GLC Coupé

Coches y Motos 13 JUL 2026 - 21:56h.

Polestar tiene un SUV premium muy atractivo

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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Los SUV de diseño coupé se han convertido en uno de los segmentos más deseados del mercado premium. Durante años, modelos como el Mercedes GLC Coupé han dominado esta categoría gracias a su combinación de imagen, confort y tecnología. Sin embargo, han surgido nuevos rivales dispuestos a romper ese equilibrio. Uno de ellos es el Polestar 4, un SUV eléctrico que apuesta por un diseño muy diferente, un elevado nivel tecnológico y unas prestaciones que le permiten competir sin complejos frente a las referencias tradicionales.

Además, las promociones actuales hacen que su precio resulte mucho más atractivo, convirtiéndolo en una opción muy interesante para quienes buscan un vehículo premium diferente a lo habitual.

Diseño innovador y un interior de inspiración escandinava

El Polestar 4 destaca por ofrecer una personalidad muy marcada. Su carrocería presenta una silueta coupé elegante y deportiva, con unas proporciones equilibradas y una imagen moderna que se aleja de los diseños más convencionales del segmento.

Uno de sus rasgos más llamativos es la ausencia de luneta trasera. En su lugar, incorpora un sistema de cámaras que proyecta la imagen en un retrovisor digital, una solución que mejora la visibilidad y permite optimizar tanto la aerodinámica como el espacio disponible en el habitáculo.

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El interior mantiene la filosofía minimalista característica de Polestar. El diseño es limpio, con muy pocos botones físicos y una gran pantalla central desde la que se gestionan la mayoría de funciones del vehículo. Todo ello se combina con materiales de alta calidad y un importante protagonismo de elementos reciclados y sostenibles.

A pesar de su línea deportiva, el espacio interior sorprende por la amplitud disponible tanto para los pasajeros delanteros como para quienes viajan en las plazas traseras. El maletero también ofrece una capacidad suficiente para responder a las necesidades de una familia o para afrontar viajes largos con comodidad.

El equipamiento tecnológico es otro de sus grandes argumentos. Dispone de instrumentación digital, un avanzado sistema multimedia, conectividad inalámbrica para teléfonos móviles, actualizaciones remotas y un completo paquete de asistentes de conducción que mejoran tanto la seguridad como el confort durante la marcha.

Prestaciones eléctricas para plantar cara a los SUV premium tradicionales

Más allá de su diseño, el Polestar 4 demuestra que puede competir con modelos consolidados gracias a una oferta mecánica muy completa.

La gama incluye una versión de tracción trasera con una potencia superior a los 270 CV, mientras que quienes buscan un rendimiento más elevado pueden optar por una variante de doble motor con tracción total que supera ampliamente los 500 CV. En ambos casos, la aceleración es contundente y la entrega de potencia inmediata, una de las grandes ventajas de los vehículos eléctricos.

También destaca por ofrecer una autonomía que permite afrontar desplazamientos largos sin preocupación, además de admitir cargas rápidas que reducen considerablemente los tiempos de espera cuando es necesario recuperar energía durante un viaje.

En carretera transmite una gran sensación de estabilidad, con una dirección precisa y una suspensión que consigue combinar confort y firmeza. El excelente aislamiento acústico contribuye a crear un ambiente muy agradable en el interior, reforzando esa sensación premium que buscan los clientes de este segmento.

Gracias a su diseño rompedor, un interior muy cuidado, una elevada carga tecnológica, unas prestaciones de primer nivel y un precio cada vez más competitivo, el Polestar 4 se presenta como una alternativa perfectamente capaz de competir de tú a tú con el Mercedes GLC Coupé y con otros SUV premium de referencia, aportando además una propuesta eléctrica diferente y con mucha personalidad.