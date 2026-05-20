El nuevo Polestar 4 confirma que Polestar tiene uno de los mejores diseños del mercado

Coches y Motos 20 MAY 2026 - 06:39h.

Este SUV eléctrico premium destaca por su tecnología y su diseño

El nuevo Polestar es el coche más atractivo de la marca

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Polestar continúa consolidando su posición dentro del mercado eléctrico premium con un modelo que refuerza claramente uno de los rasgos más reconocibles de la marca: el diseño. El nuevo Polestar 4 llega como un SUV coupé de gran tamaño que combina una estética minimalista, soluciones tecnológicas avanzadas y una imagen muy diferente a la de la mayoría de fabricantes tradicionales. La firma sueca demuestra así que su identidad visual se ha convertido en uno de sus principales elementos diferenciadores.

La evolución de Polestar en los últimos años ha sido especialmente rápida. Nacida inicialmente como división deportiva de Volvo, la compañía ha conseguido desarrollar una personalidad propia basada en el diseño escandinavo, la electrificación y una fuerte apuesta tecnológica. En este sentido, el Polestar 4 representa uno de los modelos más ambiciosos de la marca hasta la fecha, posicionándose entre el SUV convencional y el coupé deportivo.

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Un SUV coupé con una imagen muy sofisticada

El nuevo Polestar 4 destaca por unas proporciones muy cuidadas y una silueta claramente dinámica. Su línea de techo descendente y las superficies limpias de la carrocería generan una apariencia elegante y moderna, alejándose de los diseños excesivamente agresivos que dominan parte del segmento SUV actual.

La parte frontal mantiene la característica firma lumínica inspirada en el “martillo de Thor”, reinterpretada con un enfoque más minimalista y tecnológico. Las líneas tensas y la ausencia de elementos decorativos innecesarios refuerzan la sensación de sofisticación visual. Por otro lado, la zaga apuesta por pilotos horizontales y una integración muy limpia de todos los elementos aerodinámicos.

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Uno de los detalles más llamativos del modelo es la ausencia de luneta trasera convencional. Polestar sustituye este elemento por una cámara de alta definición que proyecta la imagen en el retrovisor interior digital. Esta solución permite mejorar la aerodinámica y aumentar el espacio para los pasajeros posteriores, al tiempo que refuerza la identidad tecnológica del vehículo.

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El interior sigue exactamente la misma filosofía de diseño. El habitáculo apuesta por un entorno minimalista donde predominan las líneas horizontales, los materiales sostenibles y las superficies limpias. La gran pantalla central concentra buena parte de las funciones del vehículo y contribuye a crear una atmósfera muy moderna y ordenada.

Tecnología avanzada y elevadas prestaciones eléctricas

La gama mecánica del Polestar 4 estará compuesta exclusivamente por versiones eléctricas con distintos niveles de potencia y autonomía. Las variantes más prestacionales superan los 500 CV y ofrecen unas cifras de aceleración propias de modelos deportivos, mientras que las opciones enfocadas a la eficiencia priorizan la autonomía y el confort en largos desplazamientos.

Cabe destacar que algunas configuraciones homologan más de 600 kilómetros de autonomía, situando al SUV sueco entre las referencias de su segmento. Además, el sistema eléctrico admite cargas rápidas de alta potencia que permiten reducir considerablemente los tiempos de recarga durante viajes largos.

El apartado tecnológico también juega un papel fundamental dentro del modelo. El sistema multimedia utiliza una plataforma desarrollada junto a Google e integra navegación avanzada, asistentes inteligentes y múltiples servicios conectados. Todo ello se complementa con una amplia dotación de asistentes de conducción y sistemas de seguridad orientados a mejorar la experiencia diaria.

Llama especialmente la atención el equilibrio logrado entre diseño y funcionalidad. A pesar de su silueta deportiva, el Polestar 4 mantiene una buena habitabilidad interior y un enfoque práctico que amplía su versatilidad de uso. Con este modelo, Polestar confirma su capacidad para fabricar algunos de los SUV eléctricos con más personalidad y atractivo visual del mercado actual.