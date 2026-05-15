El último lanzamiento de Polestar lleva el diseño escandinavo a la máxima tendencia

Coches y Motos 15 MAY 2026 - 12:11h.

Espacio para toda la familia, 272 CV, más de 600 km de autonomía y muy premium

Polestar se lo va a poner muy difícil a sus rivales alemanes con el sexto modelo de la marca de lujo de Volvo

Compartir







El nuevo Polestar 4 demuestra que el diseño escandinavo sigue marcando tendencia en el mundo del automóvil. Polestar ha apostado por una propuesta muy distinta a la de la mayoría de marcas premium. Estilo minimalista muy atrevido visualmente y mucha tecnología. El resultado es un SUV coupé eléctrico que llama la atención desde cualquier ángulo.

Sus proporciones ayudan mucho a crear esa imagen futurista. Mide 4,83 metros de largo y tiene una enorme batalla de casi tres metros. Eso le permite ofrecer un interior muy amplio y un diseño especialmente limpio. Además, prescinde de luneta trasera convencional, sustituyéndola por un retrovisor digital. Un detalle poco habitual que refuerza todavía más su personalidad tecnológica.

PUEDE INTERESARTE Polestar quiere seguir ganando adeptos y mejora a uno de sus modelos

El Polestar 4 está de oferta

El Polestar 4 también destaca por su enfoque práctico. Ofrece un maletero de 526 litros, ampliable hasta 1.536 litros. Incluso añade un pequeño compartimento delantero de 15 litros. Todo ello sin perder una silueta deportiva y muy aerodinámica. Sus rivales naturales son modelos como el Tesla Model Y o el Lexus RZ, aunque el Polestar juega la carta del diseño premium europeo.

PUEDE INTERESARTE Este SUV económico ofrece autonomía de Polestar y rebaja de 8.000 euros dejando al Omoda 5 eléctrico sin respuesta

Un modelo para el que Volvo propone un precio promocional. Sobre catálogo parte desde 65.900 euros, pero actualmente puede encontrarse desde 49.900 euros. Una cifra razonable teniendo en cuenta sus prestaciones y el enorme equipamiento que incorpora de serie desde el acabado Auto. No tiene nada que envidiar de los mejores.

Así es el Polestar 4 más económico

La versión de acceso utiliza un motor eléctrico de 272 CV y 343 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y alcanza 200 km/h. Además, homologa una impresionante autonomía WLTP de 620 kilómetros. Todo ello acompañado de un comportamiento muy refinado y un confort de marcha sobresaliente.

El interior respira modernidad por todas partes. Destacan la pantalla central de 15,4 pulgadas, el cuadro digital de 10,2 pulgadas y el retrovisor interior digital de 8,9 pulgadas. También incorpora conectividad 5G, actualizaciones OTA, Google integrado y aplicaciones como Spotify, YouTube o Waze. Además, añade techo panorámico, bomba de calor y climatización programable.

En seguridad tampoco se queda corto. Cuenta con cámaras de 360 grados, control de crucero adaptativo, asistentes de mantenimiento de carril y múltiples sistemas anticollisiones. Incluso dispone de monitorización del conductor y frenado automático avanzado. Todo ello convierte al Polestar 4 en uno de los eléctricos más sofisticados y modernos del mercado actual.