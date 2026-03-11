Coches y Motos 11 MAR 2026 - 23:24h.

238 CV de potencia, equipamiento premium y en oferta

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

El paso hacia el coche eléctrico ya no está reservado solo a modelos pequeños o urbanos. Cada vez hay más propuestas dentro del segmento premium, con mucho equipamiento y autonomía suficiente para viajar. Uno de los modelos que mejor representa esta tendencia es el Volvo EX40.

Este SUV eléctrico combina tecnología, seguridad y diseño escandinavo, tres de los rasgos más característicos de la marca sueca. Además, se posiciona frente a rivales muy conocidos como el BMW iX1, el Mercedes EQA, el Audi Q4 e-tron, el MINI Countryman eléctrico o el Smart #3.

Volvo también tiene su C-SUV eléctrico

En cuanto a tamaño, el Volvo EX40 pertenece al segmento de los SUV compactos eléctricos. Mide 4.440 mm de largo, 1.873 mm de ancho y 1.651 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.702 mm. El maletero ofrece 410 litros de capacidad, ampliables hasta 1.400 litros.

El Volvo EX40 está anunciado actualmente en la web de la marca desde 37.850 euros, aunque para acceder a ese precio es necesario financiar un mínimo de 28.000 euros durante 36 meses. Esta cifra tampoco incluye las posibles ayudas del Plan Auto+.

Así es su versión en oferta

La versión de acceso de este modelo ya ofrece unas prestaciones muy interesantes. Utiliza un motor eléctrico de 238 CV que desarrolla 420 Nm de par máximo. Con esta configuración acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza 180 km/h de velocidad máxima.

El sistema se alimenta de una batería de 69 kWh, que permite recorrer hasta 479 kilómetros de autonomía WLTP. Esto lo convierte en una opción muy equilibrada para quienes buscan un SUV eléctrico capaz de viajar con comodidad.

En cuanto a equipamiento, el acabado Essential ya incluye una dotación muy completa. Cuenta con pantalla digital de 12,3 pulgadas, pantalla central de 9 pulgadas, Google Maps y Google Assistant integrados, Apple CarPlay, climatizador bizona, faros LED, control de crucero adaptativo Pilot Assist, cámara trasera y numerosos sistemas avanzados de seguridad. Con todo ello, el Volvo EX40 se posiciona como uno de los SUV eléctricos premium más interesantes del momento.