El nuevo Omoda es el más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 09 FEB 2026 - 18:08h.

El nuevo 9 es muy top

Omoda se carga el número 3

Compartir







Omoda ha dado un salto decisivo en su corta trayectoria con el lanzamiento del Omoda 9, un modelo que se posiciona claramente como el coche más bonito de la historia de la marca. Este nuevo SUV marca un antes y un después en términos de diseño, dejando atrás una etapa dominada por propuestas llamativas pero irregulares para abrazar un lenguaje estético mucho más maduro, equilibrado y reconocible.

No es ningún secreto que el diseño ha sido uno de los principales argumentos de Omoda desde su llegada al mercado europeo. Sin embargo, con el Omoda 9 ese planteamiento evoluciona de forma evidente. Las proporciones están mejor trabajadas, las superficies resultan más limpias y la sensación general es la de un producto más sofisticado, capaz de competir visualmente con marcas ya consolidadas.

Este avance estético tiene un peso estratégico importante para Omoda, que busca afianzarse más allá del impacto inicial. El Omoda 9 abandona ciertos excesos formales presentes en modelos anteriores y apuesta por una imagen más elegante y coherente, con un frontal imponente pero refinado y un perfil que transmite dinamismo sin recurrir a recursos forzados.

La llegada del Omoda 9 al mercado español refuerza esta evolución. En un entorno donde el diseño es un factor decisivo, el nuevo modelo se presenta como una propuesta capaz de atraer tanto por estética como por percepción de calidad, un aspecto clave para consolidar la presencia de la marca en España.

Un diseño que redefine la identidad de Omoda

Lo destacable en este caso es que el Omoda 9 no se limita a ser más llamativo, sino que construye una identidad visual sólida y bien definida. El frontal adopta una firma luminosa moderna y elegante, integrada de forma natural en el conjunto, mientras que la zaga mantiene esa coherencia con líneas horizontales que refuerzan la sensación de anchura y estabilidad.

PUEDE INTERESARTE El Omoda más atractivo en equipamiento tiene 7 años de garantía

Cabe destacar que el interior acompaña este salto cualitativo. El diseño del habitáculo apuesta por una presentación más limpia y tecnológica, con una integración cuidada de las pantallas y una disposición de mandos que transmite orden y modernidad. La calidad percibida da un paso adelante notable, reforzando la idea de que el Omoda 9 es un producto pensado para competir en un nivel superior dentro de su segmento.

Por otro lado, el Omoda 9 actúa como escaparate de la nueva etapa de la marca. Su diseño no busca únicamente destacar en un primer vistazo, sino establecer una base estética reconocible y sostenible en el tiempo, algo fundamental para construir imagen y credibilidad en el mercado europeo.

Llama especialmente la atención la rapidez con la que Omoda ha evolucionado su lenguaje de diseño. En un periodo muy corto, la marca ha pasado de propuestas visualmente agresivas a un modelo que transmite equilibrio, confianza y una clara orientación hacia el gusto europeo.