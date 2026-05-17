El Lexus RZ eléctrico rebaja miles de euros y vuelve a ser un rival muy atractivo del Tesla Model Y

Coches y Motos 17 MAY 2026 - 23:07h.

El nuevo RZ es una alternativa al rey de su categoría

Lexus saca el modelo del mercado

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La competencia dentro del mercado de los SUV eléctricos continúa creciendo y uno de los modelos que vuelve a ganar protagonismo es el Lexus RZ. El SUV japonés ha reducido notablemente su precio, una decisión estratégica que cambia de forma importante su posición dentro del segmento premium y lo convierte nuevamente en una alternativa muy seria frente al Tesla Model Y, uno de los referentes absolutos entre los eléctricos de tamaño medio.

Hasta ahora, el Lexus RZ destacaba principalmente por su calidad de fabricación, el confort de marcha y el refinamiento característico de la marca japonesa. Sin embargo, su tarifa inicial lo mantenía algo alejado de algunos competidores directos que ofrecían autonomías similares por menos dinero. Con esta rebaja, el modelo consigue equilibrar mejor su propuesta y gana atractivo para quienes buscan un SUV eléctrico premium diferente a las opciones más habituales.

Desde el punto de vista estético, el Lexus RZ mantiene una identidad muy marcada. La carrocería apuesta por líneas angulosas y superficies muy trabajadas aerodinámicamente, combinando rasgos futuristas con elementos tradicionales del lenguaje de diseño de Lexus. La parte frontal prescinde de la clásica parrilla de combustión y adopta un diseño completamente cerrado que enfatiza su naturaleza eléctrica.

El perfil lateral transmite una imagen dinámica gracias a una silueta fluida y a unas proporciones muy equilibradas. Las llantas de gran tamaño y los detalles en contraste ayudan a reforzar la sensación de sofisticación. En la parte trasera, la firma luminosa horizontal aporta anchura visual y modernidad, siguiendo una tendencia cada vez más presente entre los SUV eléctricos premium.

Un interior donde el confort sigue siendo protagonista

El habitáculo es uno de los apartados donde el Lexus RZ consigue diferenciarse con mayor claridad frente a muchos rivales. La marca japonesa mantiene su apuesta por un entorno refinado, silencioso y centrado en la calidad percibida. Los materiales empleados presentan un acabado muy cuidado y el diseño interior evita la sobrecarga visual, apostando por una estética limpia y tecnológica.

La disposición del salpicadero está dominada por una gran pantalla multimedia orientada hacia el conductor y por una instrumentación digital de lectura clara. Todo el conjunto transmite una sensación moderna sin renunciar a la ergonomía, un aspecto que Lexus sigue considerando prioritario dentro de sus modelos.

No es ningún secreto que uno de los puntos fuertes de Lexus siempre ha sido el aislamiento acústico, y el RZ mantiene esa tradición. La insonorización del habitáculo y la suavidad de funcionamiento del sistema eléctrico generan una experiencia especialmente confortable tanto en ciudad como en trayectos largos por carretera.

El espacio interior también responde correctamente a las necesidades familiares. Las plazas traseras ofrecen buena amplitud para piernas y cabeza, mientras que el maletero mantiene una capacidad suficiente para un uso cotidiano y viajes largos. Además, el equipamiento tecnológico incluye asistentes de conducción avanzados, conectividad completa y múltiples ayudas orientadas a mejorar la seguridad.

Más competitivo frente al Tesla Model Y

La rebaja aplicada al Lexus RZ modifica de forma importante su posicionamiento frente al Tesla Model Y. El modelo estadounidense continúa destacando por eficiencia, red de carga y prestaciones, pero el SUV japonés responde con argumentos muy diferentes. Lexus pone el foco en el confort, la calidad de construcción y la experiencia de conducción refinada.

La entrega de potencia del sistema eléctrico resulta progresiva y suave, favoreciendo una conducción relajada y silenciosa. Cabe destacar que el comportamiento del vehículo está claramente orientado al confort antes que a la deportividad extrema, una filosofía que encaja con el enfoque tradicional de la marca.

Otro aspecto relevante es el elevado nivel de equipamiento disponible desde las versiones de acceso. El RZ incorpora numerosos elementos de serie que refuerzan su posicionamiento premium y mejoran considerablemente la relación entre precio y dotación tecnológica.

Con este nuevo ajuste de precio, Lexus consigue reposicionar uno de sus modelos eléctricos más importantes dentro del mercado europeo. El RZ vuelve a entrar con fuerza en la batalla de los SUV eléctricos premium y se convierte nuevamente en una opción muy sólida frente al Tesla Model Y.