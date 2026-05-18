El eléctrico más atrevido de Skoda quiere cambiar la imagen de la marca

Coches y Motos 18 MAY 2026 - 02:29h.

Un nuevo eléctrico para ampliar la oferta de la marca checa

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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Skoda afronta una de las transformaciones más importantes de su historia reciente con una estrategia centrada en la electrificación y en una evolución clara de su identidad visual. Dentro de esta nueva etapa, el Skoda Elroq se presenta como uno de los modelos más ambiciosos de la firma checa. El SUV compacto eléctrico no solo busca competir en uno de los segmentos con mayor crecimiento del mercado europeo, sino también modificar la percepción tradicional de una marca históricamente asociada a la practicidad y al enfoque racional.

El Elroq supone un cambio evidente respecto a anteriores modelos de la gama. Desde el primer vistazo queda claro que Skoda ha querido adoptar una imagen más moderna y emocional, alejándose parcialmente de las líneas conservadoras que durante años han caracterizado a sus vehículos. El diseño exterior apuesta por superficies limpias, trazos marcados y una estética mucho más tecnológica.

La parte frontal es uno de los elementos más representativos de esta evolución. La clásica parrilla de la marca pierde protagonismo y deja paso a una interpretación más minimalista y futurista, acompañada por una firma lumínica muy estilizada. Los grupos ópticos, más afilados y sofisticados, ayudan a reforzar una presencia visual mucho más contundente y moderna.

El perfil lateral transmite dinamismo gracias a unas proporciones muy equilibradas y a una silueta ligeramente deportiva. Las llantas de gran tamaño, las líneas tensas y las molduras inferiores aportan robustez sin renunciar a una importante eficiencia aerodinámica. No es ningún secreto que la electrificación ha permitido a muchas marcas experimentar con nuevos lenguajes de diseño, y Skoda parece decidida a aprovechar esta oportunidad para rejuvenecer su imagen.

En la parte trasera, el tratamiento visual mantiene esa misma filosofía. Los pilotos estrechos y horizontales generan una sensación de anchura muy marcada y contribuyen a reforzar el carácter tecnológico del conjunto. Todo el diseño busca transmitir modernidad y sofisticación, dos conceptos que la marca quiere asociar cada vez más a sus futuros modelos eléctricos.

Un interior más digital y sofisticado

El habitáculo del Skoda Elroq refleja claramente esta nueva dirección. El salpicadero apuesta por un diseño minimalista, dominado por superficies horizontales y por una importante presencia de pantallas digitales. La instrumentación y el sistema multimedia concentran gran parte de las funciones del vehículo, creando un entorno visual mucho más avanzado que en generaciones anteriores.

Llama especialmente la atención la sensación de amplitud interior. La plataforma eléctrica permite optimizar el espacio disponible y mejorar el confort de los ocupantes. Tanto las plazas delanteras como las traseras ofrecen una habitabilidad muy destacable dentro del segmento SUV compacto, uno de los rasgos que Skoda ha mantenido incluso en esta nueva etapa más emocional.

La calidad percibida también da un paso adelante. Los materiales utilizados combinan superficies acolchadas, inserciones decorativas modernas y soluciones sostenibles que buscan reforzar la sensación de sofisticación. En este sentido, la iluminación ambiental y el cuidado diseño interior ayudan a crear un ambiente mucho más refinado.

La tecnología se convierte en otro de los grandes argumentos del modelo. El Elroq incorpora asistentes de conducción avanzados, conectividad completa y múltiples funciones digitales orientadas tanto al confort como a la seguridad. Todo ello permite situarlo en una posición mucho más competitiva frente a otros SUV eléctricos europeos.

Un SUV eléctrico pensado para una nueva generación

El Skoda Elroq ha sido concebido para atraer a un público diferente al tradicional cliente de la marca. Aunque mantiene la practicidad y el enfoque racional que siempre han caracterizado a Skoda, el modelo introduce una dimensión más emocional y tecnológica.

La conducción apuesta por el confort y la suavidad de funcionamiento, dos aspectos especialmente importantes en un SUV eléctrico familiar. La entrega de potencia resulta progresiva y silenciosa, favoreciendo una experiencia agradable tanto en ciudad como en carretera.

Por otro lado, la eficiencia y el aprovechamiento del espacio forman parte esencial del proyecto. El Elroq combina una carrocería compacta con una habitabilidad interior muy competitiva, algo clave dentro del mercado europeo actual.

Con este modelo, Skoda demuestra que la electrificación no solo implica abandonar los motores térmicos, sino también redefinir completamente la personalidad de la marca. El Elroq representa una nueva visión más moderna, tecnológica y ambiciosa que marcará claramente el futuro de la firma checa durante los próximos años.