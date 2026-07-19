La alternativa al Mercedes-Benz GLA que destaca por su imagen premium y un diseño muy atractivo

Coches y Motos 19 JUL 2026 - 04:09h.

Además, está promocionado en una oferta muy difícil de ignorar

Mercedes lleva al CLA al siguiente nivel

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Hace no demasiado tiempo, acceder a un Volvo exigía un presupuesto propio de un premium. Ahora la situación ha cambiado. La marca sueca lleva tiempo ofreciendo ofertas salvajes para casi todos sus modelos. Y especialmente atractiva es la del XC40. Una importante promoción que reduce considerablemente su precio, acercándolo al de muchos modelos generalistas. Una oportunidad para quienes buscan un coche de calidad sin disparar el gasto.

El XC40 es uno de los pilares de Volvo. Destaca por un diseño elegante, muy reconocible y alejado de las modas más recargadas. También sobresale por la calidad de sus materiales, el elevado confort de marcha y un completo equipamiento de seguridad. No es casualidad que compita con modelos como el BMW X1, el Mercedes GLA o el Audi Q3.

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Una alternativa premium a precio de generalista

Con 4,44 metros de longitud y una batalla de 2,70 metros, ofrece un interior amplio y bien aprovechado. El maletero de 452 litros, ampliable hasta 1.328 litros, resulta suficiente para cubrir las necesidades de una familia. Además, la posición de conducción elevada y la buena visibilidad hacen que sea un SUV especialmente cómodo en el uso diario.

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La versión promocionada equipa un motor de gasolina 2.0 turbo con tecnología mild hybrid de 48 voltios. Desarrolla 163 CV y 265 Nm de par máximo. Está asociado a un cambio automático de doble embrague con siete velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos, alcanza 180 km/h y homologa un consumo medio de 6,5 l/100 km, además de disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT.

Una oferta muy difícil de rechazar

El precio es uno de sus mayores reclamos. El Volvo XC40 tiene una tarifa de catálogo de 42.800 euros, pero la marca lo anuncia actualmente desde 31.900 euros. La financiación contempla 47 cuotas de 150 euros y, al finalizar el contrato, el cliente puede cambiar de coche, devolverlo o quedárselo abonando una última cuota de 18.360,43 euros.

Desde el acabado Essential, el equipamiento es muy completo. Incorpora faros LED, llantas de 17 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, pantalla táctil de 9 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador bizona, cámara trasera, sensores de aparcamiento, control de crucero, asistentes de mantenimiento de carril y un completo paquete de sistemas de seguridad.