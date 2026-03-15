Cuesta menos que el BMW X1 y, para muchos, es más atractivo

Coches y Motos 15 MAR 2026 - 20:28h.

140 CV de potencia, menos de 5 litros cada 100 km y etiqueta ECO de la DGT

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

Compartir







El Toyota C-HR se ha convertido en uno de los SUV compactos más llamativos del mercado. La marca japonesa ha apostado por un diseño muy diferente al de la mayoría de sus rivales. Su silueta dinámica, cercana a la de un SUV coupé, y sus líneas angulosas le dan mucha personalidad. Por eso muchos conductores lo consideran uno de los Toyota más atractivos.

El diseño es precisamente uno de sus mayores argumentos. El C-HR combina una estética muy moderna con una imagen claramente deportiva. Los faros afilados, la parte trasera elevada y los detalles aerodinámicos refuerzan esa sensación. Es un SUV pensado para quienes buscan estilo además de eficiencia.

También ofrece unas dimensiones equilibradas para el uso diario. Mide 4.362 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.640 mm. Esto permite mantener un tamaño compacto sin renunciar al espacio interior. El maletero ofrece 358 litros. No es una cifra elevada, pero sí bastante correcta dentro de su categoría.

PUEDE INTERESARTE No es barato, pero este BMW es un icono

El Toyota C-HR es una de las referencias del segmento

En el mercado compite con modelos como el Kia Niro o el Mazda MX-30 híbrido. Frente a ellos, el modelo de Toyota destaca por su fiabilidad, su tecnología híbrida y un consumo muy contenido. Son características que han convertido al C-HR en uno de los SUV más valorados.

Un todocamino que ofrece mucho más que muchos otros por menos dinero. Lo vemos en su versión de acceso. El Toyota C-HR se anuncia desde 30.750 euros al contado o 28.650 euros financiado. Para ponerlo en contexto, el BMW X1 parte desde 46.164 euros en su versión gasolina sin electrificar. Es decir, la diferencia supera los 15.000 euros. Y atención a lo que tienes con el SUV japonés.

La mecánica utiliza un sistema híbrido HEV que combina un motor gasolina de 1.8 litros con un propulsor eléctrico. En conjunto desarrolla 140 CV de potencia. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanza 170 km/h de velocidad máxima.

Máxima eficiencia y equipamiento de SUV premium

Uno de sus puntos fuertes es la eficiencia. Homologa un consumo medio de 4,7 litros cada 100 km, una cifra muy baja para un SUV de este tamaño. Además, gracias a su sistema híbrido, dispone de la etiqueta ECO de la DGT, lo que facilita el acceso a muchas zonas de bajas emisiones.

El equipamiento del acabado Active es bastante completo. Incluye cuadro digital de 12,3 pulgadas, pantalla multimedia, control de crucero adaptativo y numerosos sistemas de seguridad. Todo ello convierte al Toyota C-HR en un SUV muy equilibrado entre diseño, tecnología y precio.