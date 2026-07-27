Coches y Motos 27 JUL 2026 - 12:15h.

La marca alemana apuesta por una berlina eléctrica muy top

Estos son los nuevos precios del Tesla Model Y en España

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Mercedes-Benz afronta una nueva etapa en su estrategia de electrificación con la llegada del CLA 2026, una berlina de estilo coupé que supone un importante salto tecnológico respecto a su predecesor. Más que una simple actualización, este modelo estrena una plataforma completamente nueva diseñada para vehículos eléctricos, un diseño más sofisticado y una eficiencia que lo coloca entre las referencias del segmento. Todo ello con el objetivo de competir directamente frente a modelos como el Tesla Model 3, uno de los grandes dominadores del mercado de las berlinas eléctricas.

El nuevo CLA destaca desde el primer vistazo por una imagen más elegante y moderna. Mantiene la característica silueta de cuatro puertas con caída pronunciada del techo, pero incorpora un frontal completamente renovado con una parrilla cerrada iluminada y unos nuevos grupos ópticos unidos por una banda luminosa. La parte trasera también adopta un diseño más tecnológico gracias a unos pilotos conectados que refuerzan la sensación de anchura. Además, el trabajo aerodinámico realizado por la marca alemana permite reducir la resistencia al aire, mejorando tanto la eficiencia como la autonomía.

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En el interior, el cambio es todavía más evidente. Mercedes-Benz apuesta por un habitáculo minimalista, digital y con una calidad de acabados superior. El salpicadero puede incorporar hasta tres pantallas integradas bajo una misma superficie de cristal, ofreciendo una experiencia muy avanzada tanto para el conductor como para el acompañante. El sistema multimedia de última generación mejora la conectividad, incorpora funciones basadas en inteligencia artificial y ofrece una experiencia de uso más rápida e intuitiva que nunca.

Una plataforma de última generación para maximizar la eficiencia

Uno de los aspectos más importantes del nuevo Mercedes-Benz CLA es el estreno de la plataforma MMA, una arquitectura desarrollada específicamente para vehículos eléctricos y preparada para ofrecer un elevado nivel de eficiencia.

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La gama arranca con el CLA 250+, equipado con un motor eléctrico de 272 CV situado en el eje trasero. Gracias a una batería de aproximadamente 85 kWh, esta versión puede homologar hasta 790 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP, convirtiéndose en uno de los modelos con mayor alcance de toda su categoría.

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Por encima se sitúa el CLA 350 4MATIC, una variante con dos motores eléctricos, tracción total y una potencia conjunta de 354 CV. Esta versión ofrece un rendimiento superior sin renunciar a una autonomía muy elevada, situándose como una de las alternativas más equilibradas para quienes buscan prestaciones y eficiencia en un mismo vehículo.

La nueva arquitectura eléctrica de 800 voltios también permite acceder a cargas ultrarrápidas, reduciendo considerablemente los tiempos de espera durante los viajes largos.

Tecnología premium para plantar cara al Tesla Model 3

Además de sus cifras de autonomía, el Mercedes-Benz CLA quiere diferenciarse por ofrecer una experiencia más cercana al lujo que muchas de sus alternativas. El confort de marcha, el aislamiento acústico y la calidad de los materiales son algunos de los puntos en los que la marca alemana ha puesto especial atención.

A ello se suma un amplio equipamiento en asistentes a la conducción, sistemas de seguridad y funciones conectadas que elevan el nivel tecnológico del conjunto. El nuevo sistema operativo permite actualizaciones remotas, personalización avanzada y una integración más profunda con los servicios digitales de Mercedes-Benz.

Con un precio de partida cercano a los 48.000 euros, el nuevo CLA eléctrico se presenta como una de las propuestas más completas dentro del segmento de las berlinas eléctricas premium. Su combinación de diseño, tecnología, autonomía y eficiencia lo convierte en un serio rival para el Tesla Model 3 y en uno de los lanzamientos más importantes de Mercedes-Benz en los últimos años.