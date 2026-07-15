Mercedes lanza el que, para una gran mayoría, es el deportivo de acceso más bonito

Coches y Motos 15 JUL 2026 - 17:25h.

680 CV de potencia y 670 km de autonomía eléctrica que no dejan indiferentes

Mercedes decide retirarlo del mercado

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Mercedes-AMG ha elegido el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026 para presentar uno de sus modelos más esperados. El nuevo CLA 45 4MATIC+ representa una nueva forma de entender los deportivos de acceso de la marca. Conserva la esencia AMG, pero da el salto definitivo a la electrificación con unas cifras que hace apenas unos años parecían reservadas a los superdeportivos.

Su diseño deja claro desde el primer vistazo que no se trata de un CLA cualquiera. La carrocería adopta unas aletas ensanchadas, pasos de rueda muy marcados y un agresivo difusor trasero. Las llantas, de hasta 20 pulgadas, completan una imagen muy musculosa. Para muchos aficionados, es uno de los Mercedes más atractivos de los últimos tiempos.

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Mercedes tiene un nuevo deportivo eléctrico que no te dejará indiferente

El interior tampoco pasa desapercibido. Los protagonistas son los asientos AMG Performance, el volante específico y las molduras exclusivas. Todo gira alrededor de un entorno completamente digital, heredado del CLA eléctrico, donde la deportividad convive con un elevado nivel de confort y conectividad.

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Uno de los aspectos más llamativos es la tecnología. El modelo estrena la cuarta generación de MBUX, basada en el nuevo sistema operativo Mercedes-Benz Operating System. Integra inteligencia artificial, nuevos servicios conectados y un enorme despliegue de pantallas. Además del cuadro digital y la pantalla central, el acompañante también dispone de su propia superficie multimedia.

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680 CV de potencia y 670 km de autonomía

En el apartado mecánico, Mercedes-AMG apuesta por una solución muy diferente. Combina tres motores eléctricos, uno situado en el eje delantero y dos en el trasero. El resultado son 680 CV de potencia y un sofisticado sistema de tracción integral 4MATIC+, pensado para ofrecer el máximo rendimiento en cualquier situación.

La energía procede de una batería NMC de 94 kWh de capacidad útil. Gracias a ella puede recorrer más de 670 kilómetros con la carrocería Coupé y hasta 640 kilómetros en el Shooting Brake, según el ciclo WLTP. Además, su arquitectura eléctrica de 800 voltios permite cargas ultrarrápidas de hasta 330 kW, suficientes para pasar del 10 al 80 % en apenas 22 minutos o recuperar más de 270 kilómetros de autonomía en solo diez minutos.

El nuevo Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ comenzará a llegar a los concesionarios durante 2027. El configurador abrirá próximamente, aunque la marca todavía no ha desvelado los precios. Lo que sí parece seguro es que no será un modelo asequible.