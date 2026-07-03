eldesmarque.com 03 JUL 2026 - 11:03h.

Mercedes no quiere que ninguna berlina premium haga sombra al nuevo CLA

El nuevo Mercedes, para muchos, el más lujoso del mundo

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La guerra entre las berlinas eléctricas premium acaba de subir un escalón. El nuevo Mercedes CLA llega dispuesto a convertirse en uno de los grandes referentes del segmento gracias a una autonomía de hasta 790 kilómetros, una carga ultrarrápida y versiones que superan los 350 CV. Una combinación que muy pocos modelos pueden igualar.

Al margen de su diseño exterior, el interior apuesta por la comodidad. Incluye climatizador THERMOTRONIC, cargador inalámbrico para el móvil, asientos delanteros calefactables con reglajes eléctricos, volante deportivo multifunción, iluminación ambiental y acceso sin llave. A ello se suma una bomba de calor, un sistema de carga en corriente alterna de hasta 11 kW y carga rápida en corriente continua de 320 kW gracias a su arquitectura eléctrica de 800 voltios.

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En seguridad tampoco se queda corto. Dispone de control de crucero adaptativo con función Stop&Go, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico, control de ángulo muerto, asistente de frenado de emergencia, sensores de aparcamiento, cámara trasera, control de presión de los neumáticos y sistema automático de llamada de emergencia e-Call.

La oferta se articula en tres acabados, Progressive, AMG Line y AMG Line Plus, además de una exclusiva Edition 1 de lanzamiento. Desde la versión más sencilla ya incorpora un equipamiento muy completo. A lo mencionado se suman faros LED, techo panorámico, calandra iluminada con la estrella de Mercedes, un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia de 14 pulgadas con navegador, Android Auto y Apple CarPlay.

Dos versiones mecánicas a elegir

Un modelo que dispone de dos versiones mecánicas. La versión de acceso es el Mercedes CLA 250+. Utiliza un motor eléctrico de 272 CV y 335 Nm de par, con tracción trasera. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos, alcanza 210 km/h y homologa una extraordinaria autonomía de hasta 790 kilómetros. Su precio en España parte de 54.710 euros.

Por encima se sitúa el CLA 350 4MATIC. En este caso recurre a dos motores eléctricos, uno por eje, para desarrollar 354 CV y 515 Nm de par máximo. Dispone de tracción total, completa el 0 a 100 km/h en 4,9 segundos, mantiene una velocidad máxima de 210 km/h y ofrece hasta 768 kilómetros de autonomía. Su precio arranca en 59.325 euros.

Y si lo que te preocupa es el tiempo de recarga, eso no es problema. Gracias a una arquitectura eléctrica de 800 voltios, admite cargas rápidas de hasta 320 kW en corriente continua y hasta 11 kW en corriente alterna. A ello se suma un completo paquete de asistentes, con control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto, reconocimiento de señales, asistente de aparcamiento, cámara trasera y múltiples sistemas de ayuda a la conducción.