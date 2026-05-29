LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro, el mejor homenaje jamás hecho al superhéroe

El mejor videojuego de superhéroes jamás hecho en LEGO

El brillo de LEGO Batman desde el primer tráiler

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La nueva obra creada por Tt Games, el estudio creador de videojuegos oficiales de Lego, no es otro que una entrada al universo de Batman, un reinicio tras tres juegos propios (y otros tantos generales con el sello de la marca DC) con la ambición de abarcar de forma resumida toda la historia del mítico personaje desde LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro.

Se dice pronto, pero lo que han logrado con Lego Batm an: El Legado del Caballero Oscuro se merece una ovación. No sólo por conseguir comprimir 87 años del personaje en un solo juego cargando todo su progreso de guiños y homenajes a cada paso, también por hacerlo con mimo, calidad y respeto desde el buen hacer en consolas como en los tres niveles de requisitos en PC.

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Los que conocemos los juegos de Lego sabemos que tras esa fachada de producto que parece un poco promocional de la marca de bricks de construcción suelen esconderse obras muy notables, mecánicamente algo simples (al fin y al cabo, pretenden dirigirse a todos los públicos), pero con mucho que ofrecer para los amantes de la exploración, el plataformeo más clásico, y sobre todo, las referencias y el humor más tontorrón.

El legado del caballero oscuro tiene todo eso, pero me ha sorprendido para bien en dos campos. Primero, los gráficos. Es espectacular lo que los desarrolladores han conseguido con esta Gotham City, que recuerda en muchos puntos a lo que se logró con la trilogía Arkham. Una ciudad que combina la oscuridad y las luces de neón, un homenaje espacial repleto de localizaciones conocidas tanto por los comics como por las películas del hombre murciélago. Y que no nos engañe la estética Lego, lo que se ha conseguido con el apartado artístico es para enmarcar. Una gran variedad de localizaciones, una lluvia que resbala por las capas de los personajes, un sinfín de objetos destruibles, civiles caminando o vehículos pasando; no tiene nada que envidiar a otros juegos de mundo abierto.

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Segundo, la gran habilidad y saber hacer de este equipo cuidando los detalles. Y esto funciona a doble vertiente, si eres amante de Lego, y sobre todo si eres amante de Batman. Sobre lo primero no hay mucho que decir porque ya es de sobra conocido las maravillas que consiguen con cada nuevo juego que sacan (como el reciente Horizon Adventures, otra virguería basado en el mundo de la IP de Guerrilla), sobre lo siguiente, hay que destacar la pasión y la dedicación para armar una narrativa que no solo mezcla las películas más míticas protagonizadas por Batman (desde la primera que se hizo en el año 89 con el Joker de Jack Nicholson, las resultonas Batman Forever y Batman & Robin de los 90 o la mejor llevada trilogía de Christopher Nolan, sin olvidar todo lo que vino después), a su vez contempla guiños y referencias a la serie de los 60 protagonizada por Adam West, a la serie animada del 92 y en menor medida a algunos comics u otras películas en forma de carteles, pintadas o los numerosos trajes por desbloquear.

El legado no acaba aquí, ya que recientemente también se confirmó que Tt Games había trabajado estrechamente con Rocksteady, creadores de la trilogía de Arkham para conseguir que el sistema de combate se asemejara todo lo posible al de aquellos juegos. El resultado es estupendo, ya que han conseguido mantener la esencia de su enfoque hacia los combos, las reacciones a los ataques o las esquivas, al tiempo que se añaden cosas propias como las habilidades de concentración y los gadgets. A cambio de esta introducción de habilidades el casting de personajes jugables desciende mucho respecto a lo que estamos acostumbrados a otros juegos de lego, pero de esta manera se mantiene cierta coherencia y ayuda a otorgar a su vez un nivel de profundidad que se agradece mucho. Cada personaje tendrá sus propias mecánicas y estás ayudarán a avanzar por los escenarios de la historia, pero también serán necesarias para completar los numerosos puzles que encontraremos. Gracias a esta dedicación adicional conseguimos un combate fluido y divertido, con cierto reto en su dificultad máxima (nada muy exagerado) y que invita a ir cambiando de personaje solo por ver los divertidos movimientos característicos que tiene cada uno.

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Y son mecánicas que además se han implementado dentro de la exploración con muchos aciertos. Batman lanza batarangs y puede acertar a dianas, mientras Catwoman utiliza su látigo o invoca a un gato al apuntar con un láser al suelo para que se cuele por conductos de ventilación. Robin puede desplegar cuerdas entre dos puntos, y Batgirl puede hackear dispositivos o llamar a un dron que nos sirva de punto de enganche temporal. Esta variedad ayuda a configurar un progreso y un ritmo muy fluido, y los niveles se irán sucediendo unos tras otros incorporando nuevas situaciones continuamente mientras luchamos con los diferentes villanos que acosan Gotham.

Otro acierto en mi opinión es que los niveles de la historia no son muy largos en general, nos permiten visitar zonas muy distintas entre ellas y siempre dando en el clavo como referencia clara de la película que representan. La exploración es el otro fuerte como en cualquier buen juego de Lego, siempre obteniendo piezas que sirven como dinero para comprar trajes, coches o decoraciones para la Batcueva, pero también otros coleccionables como objetos propios del escenario o piezas rojas que sirven para cambiar el color de los vehículos o de los trajes si queremos. Completar los niveles al 100% puede no ser tan sencillo como parece a simple vista, hay objetos muy bien escondidos y a veces tendremos que repasar cada zona muy bien hasta dar con algunos escondrijos muy bien colocados.

Sobre el mundo abierto, permite realizar actividades secundarias opcionales como carreras o combates contrarreloj, puzles de Enigma o Cluemaster o encontrar cofres con chips necesarios para mejorar los artilugios de los personajes. Hay un enorme número de coleccionables y eso sin contar desafíos o el desbloqueo de trajes, que nos puede dar para muchas horas si queremos desbloquearlo todo. La historia principal puede llevarnos unas 15 horas si no nos desviamos mucho, y he de decir que consigue aunar de manera muy efectiva todas las películas bajo un mismo arco conductor, sin tampoco complicarse la vida pero consiguiendo chistes muy avispados, cargados de metarreferencias a los conocedores de las mismas muy bien tiradas.

En conclusión, Lego Batman: El legado del caballero oscuro es no solo uno de los mejores juegos de Lego, también es de las mejores experiencias creadas para el propio Batman. Todo un homenaje a su historia desde el respeto máximo, cargado de un humor muy acertado y una gran calidad en todos sus apartados, quizás algo opacada por la simplicidad de ciertas mecánicas o que el mundo abierto podría haberse refinado un poco más y no abusar tanto de la cada de cientos de coleccionables.

Lo mejor

Posiblemente el mejor homenaje hecho nunca de Batman. Es increíble todo el trabajo que hay detrás a la hora de introducir referencias y detalles a su universo, ya sea viniendo de los comics, las películas, series u otros juegos.

Una gran calidad en lo artístico, técnico y jugable. Sistema de combate divertido y variado.

Un sólido diseño de niveles con buen ritmo y muy variados entre ellos. Algunos de ellos, como los centrados en Hiedra venenosa, son impresionantes.

Mucho contenido por desbloquear: carreras, puzles, combates, coleccionables…

Lo peor

Sigue siendo un juego de Lego, sin mecánicas muy profundas o una dificultad exigente.

El mundo abierto podría haberse aprovechado mejor.

*Copia jugada en PS5