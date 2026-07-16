Los 11 juegazos rebajados en digital en PS Store, de Silksong a Assassin’s Creed Shadows

Juan Pérez 16 JUL 2026 - 17:26h.

Resident Evil o Spider-Man están entre los elegidos

La defensa a ultranza del formato físico de editoras y fans en el caso PlayStation: "No podemos permitir esto"

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La activación de las nuevas ofertas de verano en todas las plataformas llegan ahora a PlayStation en plena polémica tras la eliminación del formato físico en las consolas de la casa Sony a partir de enero de 2028, pero la rueda no para. El jugador de PS5 tiene una nueva opción de decidir su futuro desde la plataforma con alguna de las rebajas en sagas como Resident Evil, Marvel's Spider-Man, Final Fantasy o Street Fighter.

El impacto de las bajadas pesa en cada packs de descuentos como en todas las plataformas, aunque el asterisco de la pelea digital-físico es ahora especialmente delicado en el entorno de PlayStation. Aún así el sistema continúa bajo la perspectiva del jugador, que puede tomar como referencia estos títulos para ir a la segunda mano, o simplemente, apostar por la compra online en alguna de estas versiones.

Silksong es el único gran indie a destacar con un precio mínimo histórico en PS5, una oportunidad clave para entrar en la historia de Hornet en una de las secuelas más esperadas de los últimos años. A partir de ahí el resto de contendientes son grandes ventas o juegos que han estado en las clasificaciones a los GOTY, todos disponibles en PS Store a estos precios hasta el próximo 30 de julio para PS5 en todos los casos y en algunos también para PS4.