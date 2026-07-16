Redaccion Videojuegos 16 JUL 2026 - 16:55h.

El delirante híbrido entre Silent Hill y FIFA 98 nos deja jugar la final más sangrienta del planeta antes de que se dispute en el mundo real

FEAR FA 98: el videojuego que mezcla Silent Hill con FIFA 98 lanza Kickstarter

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Ya os hemos hablado de FEAR FA 98, ese juego que propone coger un balón de fútbol, clavarle un cuchillo, invocar un demonio y preguntarse qué pasaría si Silent Hill se fuera de botellón con FIFA 98. La respuesta es una de las propuestas independientes más inclasificables del panorama actual y, probablemente, la única donde una entrada por detrás puede acabar con un sacrificio ritual.

Como si la final del Mundial no levantara ya suficiente expectación por sí sola, el desarrollador indie Jacob Jazz ha decidido adelantarse a los acontecimientos con un evento mundial de duración limitada en Steam. Los jugadores pueden disputar ya el enfrentamiento entre España y Argentina en FEAR FA 98, recreando una versión bastante menos reglamentaria del partido. Aquí las tarjetas rojas son el menor de tus problemas. Ya puedes jugar a esta demo por tiempo limitado en la página oficial de Steam.

El juego se lanzará en unos meses para PC y ha llegado la confirmación oficial de que FEAR FA 98 llegará también a Nintendo Switch 2.

El Mundial más salvaje se juega primero en Steam

La propuesta tiene tanta mala leche como sentido del espectáculo. España y Argentina, los dos equipos finalistas, ya están disponibles dentro de esta demo especial, creada específicamente para celebrar el gran partido antes de que el balón empiece a rodar en la vida real.

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La idea no consiste simplemente en disputar un partido de fútbol. Aquí hablamos de un simulador donde sobrevivir es casi tan importante como marcar goles. El terreno de juego se convierte en un escenario de terror donde los cuchillos vuelan con más frecuencia que los centros al área, los demonios aparecen cuando menos te lo esperas y las cabezas de los rivales pueden terminar convertidas en el balón más macabro que haya visto jamás un estadio.

La demo estará disponible por tiempo limitado en Steam y ha sido diseñada pensando especialmente en streamers, creadores de contenido, aficionados al terror y amantes del caos multijugador. Gracias a Steam Remote Play Together, los jugadores podrán enfrentarse a sus amigos sin necesidad de que todos tengan una copia del juego, llevando esta peculiar final mundialista a un nivel de locura compartida digno de los mejores piques de sofá de los años noventa.

Un videojuego que no entiende de géneros… y mucho menos de reglas

Definir FEAR FA 98 no resulta precisamente sencillo. Su carta de presentación ya deja claro por dónde van los tiros: una mezcla entre Silent Hill y FIFA 98. Pero quedarse únicamente con esa comparación sería simplificar demasiado una propuesta que parece diseñada por alguien que decidió ignorar cualquier manual sobre cómo hacer videojuegos. Jacob Jazz, creador de Baobab's Mausoleum o Tamarindo’s Freaking Dinner, no decepciona.

Además del fútbol de supervivencia y terror, el título incorpora un auténtico modo aventura inspirado en los grandes clásicos del survival horror, con claras referencias a la escuela inaugurada por Resident Evil. El resultado es una combinación de exploración, tensión constante, combates y partidos imposibles que rompe cualquier expectativa preconcebida sobre ambos géneros.

Y sí, también existe la posibilidad de jugar contra la inteligencia artificial o disfrutar del clásico multijugador local con amigos. Porque pocas cosas unen más que intentar sobrevivir mientras alguien intenta marcarte un gol utilizando métodos que la FIFA probablemente preferiría no comentar.

De festival en festival... dejando cadáveres por el camino

La personalidad de FEAR FA 98 no ha pasado desapercibida dentro del circuito independiente internacional. El proyecto continúa acumulando reconocimientos tras recibir el Premio de la Prensa durante BitSummit, galardón concedido por el medio japonés GameSpark, además de formar parte de algunos de los escaparates más prestigiosos para el videojuego independiente, como el Selected Indie 80 del Tokyo Game Show, The MIX durante la GDC o el London Games Festival, entre otros eventos internacionales.

Coincidiendo con esta nueva campaña, el estudio también ha publicado un tráiler completamente inédito que precisamente debutó durante BitSummit, donde además fue nominado en la categoría de Excelencia Visual. Una demostración de que detrás de toda esta locura también existe un apartado artístico muy cuidado, capaz de capturar esa estética sucia, inquietante y profundamente noventera que desprende el proyecto.

Si el juego es punk, la banda sonora tenía que estar a la altura

Todo este festival de cuchillos, goles y demonios necesitaba una banda sonora que estuviera a la altura de semejante barbaridad. Y la respuesta llega desde Madrid. El grupo punk Malavenidos firma el tema principal de FEAR FA 98, ya disponible en Spotify y otras plataformas musicales. La canción funciona además como el himno oficial de esta particular Copa del Mundo alternativa, una competición donde las entradas criminales no se sancionan y donde probablemente el árbitro sea la menor de tus preocupaciones.

La elección musical encaja perfectamente con la personalidad del videojuego. Punk oi!, hooligans coreando, descaro, energía y actitud para acompañar una propuesta que parece empeñada en demostrar que todavía quedan desarrolladores dispuestos a romper las reglas y divertirse por el camino.

Más allá del impacto visual o del humor negro que desprende cada tráiler, FEAR FA 98 también funciona como una carta de amor a una época muy concreta del videojuego. Su estética poligonal, sus animaciones deliberadamente retro y su mezcla de referencias al fútbol clásico y al survival horror de los noventa construyen una identidad propia que resulta tan absurda como irresistible.