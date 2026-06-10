Oniria: un videojuego de terror narrativo en ‘la España vaciada’ que lanza su campaña de crowdfunding

Gustavo Maeso 10 JUN 2026 - 13:55h.

El estudio indie Frog Team busca financiación para completar su primer proyecto de terror psicológico ambientado en un inquietante pueblo rural español

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Frog Team es un joven estudio indie formado por cuatro amigos que luchan por lanzar su primer proyecto, Oniria, un título de terror psicológico que tiene como escenario un pueblo despoblado y misterioso del norte de España. El juego mezcla secciones en 3D con el aspecto retro de los tiempos de PSX con secciones 2D con un adorable pixel art.

Justo ahora se encuentran en mitad de su campaña de crowdfunding, que puedes apoyar aquí mismo hasta el próximo 2 de julio. En el momento de escribir esta noticia, el equipo había conseguido reunir más de 2.000 euros de financiación, para un objetivo mínimo de 3.000 euros y uno óptimo de 5.500 euros.

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Un pueblo abandonado donde el pasado nunca desaparece

La premisa de Oniria nos traslada a un pequeño pueblo despoblado donde los recuerdos, el miedo y las antiguas supersticiones parecen mezclarse con la realidad. El jugador deberá enfrentarse a los demonios de la infancia mientras intenta descubrir qué secretos se esconden entre las calles vacías y los edificios abandonados de este lugar marcado por el dolor y el silencio.

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Desde Frog Team explican que la ambientación nace directamente de la España rural más desconocida. Iglesias deterioradas, casas deshabitadas, caminos envueltos en niebla y una constante sensación de aislamiento sirven como escenario para una historia centrada en el duelo, la memoria y el trauma generacional.

El equipo quiere construir una experiencia psicológica que conecte emocionalmente con el jugador. Temas como la depresión, el bullying o las heridas emocionales heredadas forman parte del núcleo narrativo de la obra. La intención del estudio es dar visibilidad a problemáticas que afectan especialmente a muchos jóvenes y que rara vez se exploran desde este enfoque dentro del videojuego español.

Una identidad visual marcada por la nostalgia

Uno de los aspectos más llamativos de Oniria es su dirección artística. Frog Team ha apostado por combinar dos estilos visuales completamente distintos que se alternan durante la partida para reforzar el impacto narrativo.

Por un lado, encontramos secciones en primera persona con gráficos 3D inspirados en la estética de la era PSX. Texturas simples, iluminación opresiva y una sensación constante de incomodidad evocan clásicos del survival horror de finales de los noventa. Por otro, el juego cambia radicalmente en determinados momentos para mostrar escenarios y personajes en un detallado pixel art 2D que aporta una visión más íntima y emocional de la historia. Según explica el estudio, el cambio de perspectiva y estilo busca alterar constantemente la percepción del jugador y reforzar el contraste entre realidad, recuerdos y pesadillas.

La nostalgia tiene además un peso fundamental en toda la propuesta. No solo a nivel gráfico, sino también en la forma de construir la narrativa y la ambientación. Oniria parece querer recuperar las sensaciones de aquellos videojuegos de terror clásicos que apostaban más por la atmósfera y la inquietud psicológica que por la acción frenética.

Seguiremos con mucha atención el desarrollo de este interesante proyecto.