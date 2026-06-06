The Pines: el alucinante RPG de terror y mundo abierto desarrollado por una sola persona
Un RPG de terror psicológico que recuerda a Alan Wake y que llegará a PC en 2027
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Hemos escrito muchas veces sobre proyectos de 'solo devs' (o 'solo developers'). Vamos, juegos indies desarrollados por una sola persona. Algunos títulos nos sorprenden por sus ambiciosas propuestas y su calidad y nos parece imposible que detrás de su desarrollo haya una sola persona. Pero es que hay algunos proyectos que parecen inalcanzables con sólo un par de manos en su desarrollo: como el caso de The Pines.
Este RPG de horror psicológico y mundo abierto con una clara inspiración en Alan Wake alcanza una magnitud y una calidad cinematográfica que, de un solo vistazo, parecería salido de un estudio puntero y tratarse de un Triple A. Pero no. Está desarrollado por el neerlandés Kevin Jochems (el único componente de Studio Abattoir) y acaba de estrenar nuevo e increíble tráiler en el Future Games Show.
The Pines llegará a PC vía Steam en 2027. El juego nos invita a entrar en un retiro forestal aparentemente idílico donde la terapia, la calma y los carteles sonrientes esconden una red de secretos, conspiraciones y residentes imprevisibles.
En el centro de la historia está Edward Walker, un antiguo detective que llega a The Pines buscando descanso tras un caso fallido. Lo que parecía una oportunidad para recuperarse pronto se convierte en una investigación marcada por la paranoia, el trauma y una sensación constante de amenaza. Nosotros, como jugadores, tendremos que decidir cómo actuar: escuchar, presionar, manipular, confiar o sospechar de cada persona que encontremos.
Un retiro terapéutico con demasiadas sombras
El nuevo tráiler de gameplay deja claro que The Pines no quiere limitarse al susto fácil. Su propuesta mezcla exploración libre, progresión de personaje, investigación detectivesca, diálogos ramificados y combate cuerpo a cuerpo. La promesa es atractiva: un mundo hecho a mano, repleto de rumores extraños, historias personales y zonas que podremos recorrer siguiendo la trama principal o dejándonos arrastrar por pistas secundarias.
Uno de sus elementos más llamativos es el Stalker System. Decir algo equivocado, cruzarse con la persona inadecuada o investigar demasiado puede provocar que un residente aparentemente inofensivo se convierta en un perseguidor recurrente. Eso significa que una simple conversación puede terminar transformándose, horas después, en una emboscada en mitad del bosque.
Investigar, sobrevivir y asumir las consecuencias
The Pines quiere que nos sintamos detectives. Habrá escenas del crimen, pruebas que recoger, conexiones que establecer y decisiones sobre en quién confiar. No parece haber una única forma correcta de avanzar, pero sí consecuencias para cada ruta. Esa filosofía también se trasladará al sistema de habilidades y ventajas, pensado para construir a Edward según nuestro estilo: más empático, más agresivo, más manipulador o algo entre medias.
Cuando la investigación falle y toque sobrevivir, el combate apostará por esquivas, bloqueos, paradas y golpes con armas improvisadas como bates o hachas. No hablamos de un héroe invencible, sino de alguien obligado a medir tiempos, leer al enemigo y usar lo que encuentre para salir con vida.
Con su mezcla de RPG, horror psicológico, investigación y decisiones persistentes, The Pines apunta a una experiencia incómoda en el mejor sentido: de esas que nos hacen pensar dos veces antes de abrir una puerta, hacer una pregunta o confiar en una sonrisa demasiado perfecta. Llegará a PC en 2027 y ya puede añadirse a la lista de deseados en Steam.