Denshattack!, un clásico instantáneo tan divertido como original

Una genialidad original, divertida y mucho más profunda de lo que parece

Denshattack, el juego español que mezcla skate con trenes

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En ocasiones es muy fácil saber que una idea, independientemente de lo loca que suene, va a funcionar. Es lo que pensé cuando vi el primer trailer de Denshattack!, juego desarrollado por la compañía barcelonesa de Undercoders, que nos mostraba un tren moviéndose a toda pastilla por escenarios animados mientras derrapaba, saltaba y realizaba piruetas.

La premisa es ya lo suficiente atractiva para cualquier amante de lo bizarro: manejamos un tren por escenarios compuestos por numerosos railes, parques de atracciones diseñados en un Japón ficticio en el que existen conductores de trenes que manejan estos vehículos como si fueran monopatines, compitiendo entre ellos en locas carreras en las que todo es posible.

Nosotros le seguimos la pista a Emi, una de estas conductoras que un día decide dejar de repartir ramen en su tren para convertirse en competidora profesional del Denshattack!, retar a otros conductores y derrotarles en siderales carreras en las que subirse a una noria, a las paredes o usar tu tren para batear pelotas de beisbol gigantes es totalmente plausible.

La historia es a grandes rasgos una excusa para ir llevándonos por las diferentes regiones del país oriental, en una serie de mundos divididos en niveles que van ampliando y complicando las mecánicas jugables mientras nos enfrentamos a otros conductores y estos se unen a nuestra comitiva.

Denshattack! es fundamentalmente una experiencia arcade de niveles cortos, sencillos de terminar pero complicados de dominar. En ellos, nuestro tren avanza automáticamente por raíles, pero de nosotros depende el estrellarnos cuando se acaba una vía o movernos a otra, realizando piruetas en el aire, derrapando en las curvas y cayendo con estilo para conectarnos a la vía siguiente.

Esto es lo básico, porque con cada nivel se añaden más y más capas, como la posibilidad de recorrer paredes, tomar control total de 360 grados en túneles o pillar corrientes de viento en el aire para ganar impulso. Todo esto genera un dinamismo exquisito en el que hay que prestar mucha atención y evitar que un mal giro o un salto prematuro nos lleve a estrellarnos, perdiendo con ello el combo de saltos y trucos que aumente la puntuación final de la fase.

Y es que si queremos ganar medallas en Denshattack!, tendremos que jugar varias veces cada nivel, conocernos cada circuito y no perder ni una ocasión disponible para hacer piruetas variadas que aumenten los puntos obtenidos. Y serán muchos los puntos necesarios para conseguir el mejor resultado, sin olvidar la existencia de retos concretos que cada nivel nos pedirá realizar y todo en un tiempo determinado.

Cada nivel cuenta también con coleccionables en forma de objetos que desbloquean fragmentos de historia, pinturas para nuestros trenes o nuevos trenes en sí mismos, cada uno de ellos con una ventaja y una desventaja que cambia la forma en la que nos enfrentamos a cada tipo de nivel.

Esto cambia la forma en la que vamos afrontando el juego, ya que algunas fases consistirán solo en terminar un circuito, pero en otras tendremos que maximizar el número de trucos realizados, cumplir con objetivos concretos antes de poder terminar, derrotar a otros trenes en carreras multitudinarias o derrotar a los mejores pilotos en espectaculares combates de jefe.

Los trucos merecen su propia sección en sí misma, ya que contaremos con una lista bastante numerosa de ellos, desde algunos más sencillos como girar a un lado como otros más complejos que consisten en realizar medias lunas, lunas completas o idas y vueltas con el joystick del mando, en casi cualquier dirección que se nos ocurra. Será muy importante ir variando y no realizar el mismo truco todo el tiempo para ganar más puntos y aprovechar cada ocasión que tengamos para saltar y realizar el siguiente para mantener la cadena del combo.

Conseguir la mejor puntuación es muy exigente, hasta el punto de que no puedes permitirte romper el combo. El multiplicador de puntos debe seguir creciendo para cumplir los objetivos, de lo contrario siempre acabarás el nivel con una puntuación muy baja. En mi caso, tardé varias horas en entender como funcionaba el sistema, siempre terminaba con muy pocos puntos los niveles aún incluso si conseguía hacer muchas piruetas y apenas me chocaba, porque la realidad es que dominar Denshattack! requiere precisión y paciencia.

Aquí es donde los apasionados de los retos sabrán aprovechar las bondades de un juego como este, pero aunque este tampoco sea tu enfoque, también puedes disfrutar y mucho de Denshattack! simplemente recorriendo sus niveles. Eso sí, a medida que avances más importante será que entiendas su funcionamiento, porque aunque puedes terminar la gran mayoría de niveles con una puntuación muy baja, de vez en cuando llegarás a zonas que te pedirán que consigas puntuaciones mínimas para poder seguir adelante. Es la forma que tiene el juego de pedirte que mejores, no sólo que te dediques a contemplar las vistas.

Es cierto que para un jugador más casual estos momentos podrán resultar frustrantes, pero si te tomas la paciencia de mejorar y entender la manera en la que hay que mantener los combos, acabarás disfrutando mucho más los niveles y el desafío que supone el juego.

Parte de este disfrute se consigue porque los desarrolladores han conseguido armar una experiencia de juego muy sólida, fluida y divertida, sumando conceptos como la existencia de vías secretas flotantes de color arcoiris o varias bifurcaciones que podemos seguir para obtener todos los coleccionables o mejorar nuestra puntuación. Cada nivel (y son un buen puñado de ellos) está fabricado con mimo para ofrecer variedad, tanto artística como mecánicamente, y no puedo aplaudir lo suficiente el esfuerzo y la calidad con la que están presentados.

Denshattack! es un arcade que mezcla conceptos clásicos de la vieja escuela con otras ideas vibrantes y modernas, creando una experiencia desafiante y divertida que puede durarnos unas seis horas para completar la historia pero muchísimas más si aceptamos el reto de completar todos los niveles con la puntuación al máximo. De cualquiera de las dos maneras, si te gusta la velocida

Lo mejor

Una locura original, divertida y mucho más profunda de lo que parece.

Niveles muy bien diseñados, variados y cargados de contenido.

Capacidad de personalizar tu tren o cambiarlo para modificar tu forma de jugar.

Los combates contra jefes, simplemente desternillantes.

Lo peor

A veces la experiencia puede ser un poco frustrante porque obtener puntuaciones altas requiere mantener cadenas de combos mucho tiempo.

A pesar de que nos meten mecánicas nuevas cada poco tiempo, le habría venido bien algún tipo de fase más entre los que ofrece.

*Versión jugada: Nintendo Switch 2